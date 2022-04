Talleres recibe a Universidad de Chile en su primer encuentro de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. Con un importante marco de público, los ojos se posaron en el recibimiento de la hinchada que montó una verdadera fiesta en la tribuna.

Sin embargo, una de las perlitas del encuentro fue ‘Pappo Copado’, un artista callejero que recibió al equipo con un particular rock and roll. Parado en la puerta del Kempes y con su guitarra eléctrica, el cordobés no dudó en preparar una canción para la T.

“Talleres campeón, te quiero ver campeón de la Libertador”, dice una estrofa del tema que anuncia la llegada del albiazul a la Copa Libertadores, y los deseos de Pappo de que el equipo se convierta en el ganador del torneo.

Pappo es artista, del mundo del rock and roll, que se presenta en eventos particulares y puede ser contratado en este número: 3515212900.