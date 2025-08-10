Berrotarán vivió a pleno la final entre sus clásicos rivales: nada menos que Talleres y Belgrano. Con triunfo por 2 a 0 para los Albiazules, que se quedaron con el título de la Liga Riotercerense de Fútbol.

En el choque de ida, disputado el pasado fin de semana, habían igualado con marcador en blanco y esta vez Talleres se quedó con todo con los goles del “Tanque” Alexis Acosta.

🔝 FIGURA Y GOLEADOR



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Alexis Acosta jugó un verdadero partidazo, convirtió los dos tantos de la final y fue la figura estelar del campeonato de #Talleres.



🗣️”Aunque esto parezca profesional por la cancha, el clima, no deja de ser amateur. Pero nosotros, al campeonato, lo… pic.twitter.com/bBPZmvUYXI — 351 Deportes (@351Deportes) August 10, 2025

De esta manera, el Albiazul iguala en cantidad de títulos a su clásico rival con dos lauros. Belgrano había ganado en las ediciones de 2022 y 2024. Mientras que Talleres venía con sequía desde 1979.

🏆 ¡TALLERES ES EL CAMPEÓN DE LA LIGA RIOTERCERENSE DE FÚTBOL! pic.twitter.com/TcGmwBvUK8 — 351 Deportes (@351Deportes) August 10, 2025

Berrotarán, una localidad de más de ocho mil habitantes ubicada a 133 kilómetros de la capital cordobesa, vive el fútbol con una intensidad particular. Y cada uno de sus habitante está “obligado” a decidirse entre ser hincha de Talleres o de Belgrano. Y a la vez, de sus homónimos de Córdoba capital (aunque no en todos los casos), con los que coinciden en los colores.

Talleres le ganó a Belgrano la final del clásico de Berrotarán. (Captura de TV)

FINAL INÉDITA ENTRE TALLERES Y BELGRANO

Este enfrentamiento en la final del Torneo Apertura de la Liga de Río Tercero fue inédito y para la historia, ya que era la primera vez que ambos se encontraban en una final.

Belgrano estuvo 10 años sin participar en la Liga (a partir del año 2000), lo que potenció el reencuentro y la expectativa por el cruce. Talleres, por su parte, había vuelto a Primera el año en 2023.