Talleres le ganó 2 a 1 a Newell’s por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Talleres empezó su camino en el Torneo Apertura 2026 con Newell’s Old Boys de Rosario. El encuentro inició a las 22.15 de este viernes 23 de enero en el estadio Mario Alberto Kempes, fue televisado por ESPN y arbitrado por Luis Lobo Medina.

El partido entre Talleres a Newell’s

El primer cuarto del encuentro tuvo a un equipo local más protagonista con la posesión de la pelota y la iniciativa. El juego se gestó progresivamente, pero el bloque medio de la visita obstaculizó la progesión.

Talleres recibió a Newell's en el Kempes por el Apertura 2026. (Javier Ferreyra / La Voz)

Justamente, la jugada más clara del partido llegó a los 20 minutos con un robo gracias a esa virtud. Sin embargo, el remate salió al medio del arco y Guido Herrera salvó en dos tiempos.

Tres minutos más tarde, Talleres llegó con claridad al área y el arquero Gabriel Arias se interpuso. El pibe Baroni tomó el rebote y desenfundó un remate fuerte, que derivó en un tiro de esquina, que de milagro no terminó en el primer gol de la noche.

¡MILAGRO EN EL ÁREA DE NEWELL'S! Increíble lo que se perdió Talleres.



▶ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura 🇦🇷pic.twitter.com/FnEyB6V5Yp — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 24, 2026

A lo largo del encuentro Talleres hizo valer la localía y encontró en tres ocasiones a Ronaldo Martínez. Pero el refuerzo no pudo sacar a relucir una de sus virtudes en Platense, el juego de pelota parada, y los cabezazos hasta los 40 minutos no superaron a Arias. El local cerró la primera etapa con una mejor imagen, pero aún no pudo materializar su superioridad en goles.

La segunda etapa comenzó con Talleres con mayor ímpetu que el primer tiempo y con el deseo del gol. La falta de precisión en los pases finales influyó en elló y Tevez colocó a Sforza por Matías Gómez, debutando como albiazul.

La insistencia de Ronaldo Martínez valió la pena y el fútbol le dio revancha en el partido. En su debut como titular con Talleres, el goleador de Platense anotó su primer tanto como albiazul a los 14 minutos, de cabeza tras un tiro de esquina.

¡¡PAGA CON GOLES!! Ronaldo Martínez, flamante refuerzo de Talleres, ganó por arriba y marcó el 1-0 vs. Newell's en Córdoba. ¿PRIMER FESTEJO EN LA T? A LO CR7.



📺 #ESPN pic.twitter.com/tTCYLPAFbE — SportsCenter (@SC_ESPN) January 24, 2026

Un minuto más tarde, Matías Galarza recibió una dura entrada de Bruno Cabrera en la mitad de la cancha. La imprudencia le valió la segunda tarjeta amarilla y el escenario para Newell’s se complica.

Ante este escenario, Michael Hoyos y Luca Regiardo salieron por Luca Regiardo y Matías Cóccaro. Inmediatamente, el debutante Baroni le cedió su lugar al repatriado Bruno Barticciotto.

Ulises Ortegoza tuvo en sus pies el 2 a 0 para Talleres y podía rematar al arco o darle la pelota a Rick. Sin embargo, decidió rematar con Arias muy cerca y se perdió el segundo tanto de la noche a los 26 minutos de la segunda etapa. En la siguiente jugada, Valentín Depietri entró por Ronaldo Martínez, quien sintió una molestia física en su pierna y pidió el cambio.

Franco “Wachi” García, quien supo vestir la camiseta de Racing de Nueva Italia volvió a Córdoba. Ingreso por Facundo Guch. a los 33 minutos de la segunda etapa como la última variante.

A siete minutos para el final, el local desbordó por derecha, aprovechando el jugador de más en el terreno de juego. Depietri recibió un generoso pase de Barticciotto, los cambios, y anotó el 2 a 0.

¡CONTRA LETAL Y 2-0 DE TALLERES! Depietri recibió de Barticciotto y estiró la ventaja ante Newell's.



▶ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura 🇦🇷pic.twitter.com/3ydaGaszxR — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 24, 2026

Una desatención en el fondo de Talleres a los 44 minutos del final hizo sufrir al público en el estadio mundialista. Un centro desde la derecha y un rebote terminó en los pies de Walter Núñez, quien anotó el 2 a 1.

Talleres vs Newell’s: formaciones

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez; Ulises Ortegoza, Matías Galarza y Matías Gómez; Rick, Giovanni Baroni y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Newell’s: Gabriel Arias; Bruno Cabrera, Saúl Salcedo y Oscar Salomón; Armando Méndez, Luca Regiardo, Valentino Acuña y Martín Luciano; Facundo Guch, Michael Hoyos y Luciano Herrera. DT: Orsi – Gómez.

Hora: 22.15.

TV: ESPN.

Estadio: Mario Kempes.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Germán Delfino.