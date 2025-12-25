Vía Córdoba / Talleres

Talleres: Federico Girotti y otro jugador dejarían el equipo de Carlos Tevez

El plantel inicia la pretemporada este viernes 26 de diciembre y lo haría con un par de caras menos.

25 de diciembre de 2025,

De acuerdo a lo planificado, el plantel de Talleres inicia los entrenamientos de cara a la Temporada 2026 este viernes 26 de diciembre. En la víspera a la primera sesión en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli, diferentes medios nacionales dan por listas dos salidas desde el equipo de Carlos Tevez.

Talleres: dan por lista la salida de Federico Girotti

La primera baja de peso albiazul sería la del delantero Federico Girotti, quien se iría en calidad de vendido a Alianza Lima de Perú. Según el medio Talleres Mi Pasión, el jugador habría insistido en que se concrete el movimiento.

Federico Girotti dejaría Talleres para jugar en Alianza Lima de Perú.
Por su parte, Ignacio Castellanos informó que la operación sería una compra del 50 por ciento del pase por alrededor de 1.6 millones de dólares. El año pasado, la T había rechazado una propuesta de más de 3 millones por parte de Vitoria.

El otro jugador que dejaría el Talleres de Carlos Tevez

En paralelo, Guillermo Cardozo, periodista e hincha de Tigre, y César Luis Merlo, comunicador especializado en el mercado de pases, informaron de una serie de negociaciones entre el albiazul y el club de Victoria.

Joaquín Mosqueira, refuerzo de Talleres. (Prensa Talleres)
El movimiento sería la extensión del préstamo por David “Rulo” Romero y el arribo mediante cesión con opción de compra de Joaquín Mosqueira. Por su parte, Talleres recibiría un 20 por ciento de los derechos económicos de Mateo Cáceres.

