Talleres: el pedido de disculpas del Tucu Palacios, ante la advertencia de ciclos cumplidos

Hubo un quiebre tras la derrota de Talleres con Vélez en el Kempes, con una despedida entre silbidos y reclamos por parte del público. Y también saltó a la vista que algunos de los futbolistas tocaron fondo en la relación con los hinchas. A eso aludió Andrés Fassi en un mensaje enviado a los medios, mencionando ciclos cumplidos, sin dar nombres.

El “que se vayan todos” resonó en las tribunas y más allá del cántico, a algunos los toca de manera directa. Más todavía por los gestos con los que salieron del campo de juego. En el caso de Sebastián Palacios, tocándose los oídos como si no escuchara, y el paraguayo Matías Galarza mostrando las estrellas en la camiseta.

Talleres perdió con Velez 1 a 0 en el Estadio Kempes. (Nicolás Bravo / La Voz)

Conciente del repudió en general, Palacios se disculpó a través de sus redes sociales: "Quiero ser honesto y reconocer que, como jugador, enfrentamos momentos difíciles y por momentos recibimos críticas desmedidas y comentarios duros. A veces, esas palabras pueden doler y generar frustración", intentó poner en contexto la situación.

Conferencia de prensa de Sebastián Palacios. (Pedro Castillo / La Voz)

“Sin embargo, eso no justifica mis reacciones posteriores al partido contra Vélez. Quiero pedir disculpas a todoslos socios e hinchas del club por mis gestos y palabras. Expreso mi arrepentimiento por cualquier ofensa o frustración que haya causado”, añadió en el texto en su cuenta en Instagram.

“Agradezco el apoyo y el cariño que siempre me han brindado y me comprometo a trabajar aún más duro para revertir esta situación y hacer que el equipo vuelva a estar donde merece. Espero que puedan perdonar mi comportamiento y seguir apoyándonos en este camino”, concluyó el tucumano, quien no es titular por su bajo rendimiento y, al ingresar ante Vélez, estuvo cerca del empate en una jugada que le sacaron la pelota sobre la línea.

La increíble jugada en el cierre de Talleres-Vélez. (Captura).

En este segudo ciclo en Talleres, después de un recordado primer paso, el delantero jugó 27 partidos con apenas tres goles. En este 2025 todavía no anotó. En su primera etapa con la casaca Albiazul convirtió 19 tantos y dio seis asistencias en 54 encuentros.