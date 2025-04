“En Talleres estamos todos dolidos”, afirmó Andrés Fassi; y habló de “ciclos cumplidos”

“Lo del hincha es lógico y hay que entenderlo. Pero hace una semana contra Gimnasia La Plata gritaban todos: ¡¡¡Cho-ló, Chol-ó!!!! Y hoy, después de Vélez ‘que se vayan todos...’ En Talleres estamos todos dolidos". La reflexión pertenece a Andrés Fassi, recogiendo el guante ante la reprobación del público en el Kempes por la derrota ante Vélez.

En contacto con Deportes La Voz, el mandamás Albiazul remarcó: “Es el plantel más caro de los últimos 10 años, pero pasaron muchas cosas. Tenemos siete jugadores titulares importantes afuera por lesión. ¡No nos sale nada! Muchísimos partidos no eran para perder. En nueve partidos cinco travesaños, seis postes y siete manos a manos que no pudimos convertir. Así de caprichoso es el futbol".

Andrés Fassi, presidente de Talleres, habló con La Voz en el hotel donde concentra la "T" de cara al partido con Libertad, en Asunción, por Copa Libertadores. (La Voz)

Y redobló la apuesta: “Soy responsable de todo. No me resigno, no me escondo y lucharemos hasta el final en el torneo de Liga y en Copa Libertadores". Talleres está afuera del lote de los ocho que clasifican a los playoffs, a dos fechas del cierre de esta fase del Apertura. Y el martes buscará en Perú seguir con vida en Libertadores, contra Alianza Lima.

CICLOS CUMPLIDOS EN TALLERES

“Tomaremos medidas muy significativas para mejorar. Claro que sé que hay jugadores que ya cumplieron su ciclo. Pero apoyo a este grupo que nos dio contra River el único título de AFA en la historia. No fue un semestre perdido“, puntualizó Fassi.

Fassi, con el trofeo por la Súpercopa que Talleres le ganó a River en marzo del 2025.

“No crean que al jugador le da lo mismo ganar que perder. El jugador deja el alma, siempre quiere ganar. Pero el fútbol tiene esos caprichos. Estos jugadores a los que hoy critican, el año pasado nos dieron más de 70 puntos y nos dieron hace un mes un título para la historia", argumentó.

Las declaraciones de Nahuel Bustos (Talleres)

“Por supuesto que quedamos a deber y que queríamos más. Ganamos un título que hacía 112 años buscábamos. Nuestro ADN es luchar, vencer las adversidades y lograr objetivos que nos proponemos! Hace 10 años que nos sale todo, y ahora nada nos sale", añadió.

LA SITUACIÓN DEL CHOLO GUIÑAZÚ

Puertas adentro, no cayeron bien en el seno de Talleres las declaraciones de Pablo Guiñazú al afimar que no volverá a “usar jeans”, en referencia a que si deja de ser el técnico, no retomará la función de manager. Lo dijo después de River y también tras la derrota contra Velez, dejando en claro que quiere seguir como DT.

Talleres perdió con Velez 1 a 0 en el Estadio Kempes. (Nicolás Bravo / La Voz)

“Mi termómetro es buscar una solución a corto y largo plazo! Muy valiente fue el Cholo en tomar un equipo que no está dando lo que esperábamos. Hoy lo sigo apoyando como DT interino", aseguró Fassi.

QUÉ DIJO FASSI DE LOS RECLAMOS

El 1 a 0 que sufrió Talleres ante Vélez caló hondo en el ánimo de los hinchas, que se expresaron en el Kempes con silbidos y cánticos.

“Yo busco el equilibrio, entre lo que siente el hincha y el que yo tengo como responsable máximo de todo esto. Es un semestre que esperábamos mejores resultados. El verdadero hincha no está contento, pero apoya a más no poder“, reflexionó Fassi.

“Siempre habrá gente quejándose. Los jugadores y nosotros debemos saber que la presión de este Talleres es cada vez mayor. Estoy más dolido que nadie porque los resultados no son lo ideal. Yo puse en Talleres lo que nadie puso en la historia, en lo económico y en hacer de la ‘T ‘un equipo protagonista”, subrayó el presidente, sin mencionar el incidente de los futbolistas que respondieron a los reclamos de los hinchas. Casos concretos, Sebastián Palacios y Matiás Galarza.

“Esto no es de criticar, de gritar, de señalar, de buscar siempre culpables. Esto es de buscar soluciones al menor tiempo posible y con las competencias encima. Esto es de hacerse cargo, como me estoy haciendo cargo. Objetivos muy importantes para este semestre que todavía sigo y seguiremos luchando para que termine de la mejor manera posible“.

Y completó: “El que grita e insulta en la cancha se desahoga… ¿pero qué logramos? Jamás me rindo. Agradezco enormemente al 80 por ciento de la gente que apoya hasta las últimas consecuencias. Y para ese 20 por ciento que insulta y critica, decirle que tengan memoria. Ahora más que nunca tiene que aparecer ese jugador que baja de la tribuna y hace posible lo imposible. Ese eres tú, que nunca dejaste de alentar. Talleres, más vivo que nunca".