Talleres: el pase de Guido Herrera al Inter de Miami se diluye; ¿qué pasará con el arquero?

Como en cada mercado de pases, el protagonista de una de las novelas recurrentes en Talleres es Guido Herrera, quien en diciembre parecía con un pie y medio en el Inter de Miami para ser refuerzo en el equipo de Lionel Messi.

Tal posibilidad comenzó a perder fuerza y estaría en punto muerto, sobre todo porque el Inter fichó al canadiense Dayne St. Clair, quien se une al equipo tras ser galardonado como el arquero del 2025 de la MLS.

El rendimiento de St. Clair en 2025 fue excepcional: lideró la liga con un porcentaje de paradas del 77.93% y registró la mayor cantidad de atajadas (113) y vallas invictas (10) en 30 participaciones de temporada regular. Fue el único portero en lograr un promedio de goles en contra de 1.00 manteniendo una eficacia de paradas superior al 75%. Y se suma como agente libre, por un año.

Welcoming the 2025 MLS Goalkeeper of the Year, Dayne St. Clair, to Miami ✨🏝️



Ante esto, se cae la chance de Herrera e la MLS, ya que también había conversaciones con el Atlanta United, dirigido por Gerardo Martino, y que ya contrató al ex Instituto, Lucas Hoyos.

DE PRETEMPORADA CON TALLERES

Con contrato vivente en Talleres, Guido Herrera viajó junto al plantel el sábado último a Buenos Aires para la parte más exigente de la pretemporada. El club de barrio Jardín frenó la búsqueda de arqueros, ante el impasse por la salida de su capitán, que parecía inminente.

Talleres, que debutaría en el Apertura 2026 el viernes 23 de enero ante Newell’s en el Kempes por la Zona A, este sábado 10 disputará ante Tigre su primer juego preparatorio. También se mediría con Lanús, con fecha por definir, y hay posibilidad de un amistoso con Boca en Córdoba.