La lista de Talleres para viajar al tramo de la pretemporada en Buenos Aires

El plantel de Talleres viajará este sábado rumbo a Buenos Aires, a la localidad de Los Cardales, para otro tramo de la pretemporada y concertar partidos amistosos de cara al inicio del Torneo Apertura. En principio contra Tigre, el sábado 10 de enero, y ante Lanús (a confirmar).

En la nomina seleccionada por Carlos Tevez, aparece Guido Herrera, quien estuvo cerca de ser emigrar al Inter de Miami. El arquero tiene contrato vigente pero se sigue hablando de que saldría del club.

También Bruno Barticciotto, el delantero que regresó de México y es la única “cara nueva” en el plantel, y el colombiano Luis Miguel Angulo, a quien le darían otra oportunidad pese a que Tevez le había bajado el pulgar.

Talleres, en su vuelta a los entrenamientos, con Barticciotto. (Prensa Talleres).

También viajaron los volantes Matías Galarza y Ulises Ortegoza, en el radar de varios clubes a fin de 2025 pero que Talleres procurará retener, y Joaquín Mosqueira, uno con poco lugar en el último semestre y con chances de irse a Tigre.

Pretemporada del club Atlético Talleres . Prensa Talleres

Talleres, que competirá en la Zona A, debutará en condición de local frente a Newell’s en el fin de semana del 25 de enero, con día y horario por confirmar. Podría ser el viernes 23.

LA LISTA DE VIAJEROS EN TALLERES