La 10 de Belgrano: el regalo de Lucas Zelarayán al conocer a Lionel Messi

De crack a crack, Lucas Zelarayán conoció en persona a Lionel Messi y le obsequió la camiseta 10 de Belgrano. Posando para la foto en las redes sociales del ídolo Celeste.

En un momento emotivo y único para el “Chino” Zelarayán en su carrera, en un posteo que rápidamente se hizo viral con un sonriente capitán de la Selección argentina campeona del mundo y del Inter de Miami.

“Cumplí el sueño de conocer al mejor de todos”, escribió el jugador de Belgrano en Instagram, destacando no solo la grandeza futbolística de Messi, sino también su humildad y sencillez. En su mensaje, Zelarayán agradeció el tiempo para la charla, y la inspiración que el rosarino representa para quienes aman el fútbol.

LA EMOCIÓN DEL 10 DE BELGRANO JUNTO A MESSI

“Gracias Leo por tomarte un tiempo para recibirme en tu casa, poder charlar un rato con vos, darte una camiseta mía y de mi querido Belgrano es algo que no voy a olvidar nunca", posteó el “Chino” Zelarayán.

Lucas Zelarayán, de crack a crack con Lionel Messi en su casa.

Y añadió: “Pero más allá de todo, quiero decirte GRACIAS por ser un ejemplo y una inspiración para todos los que amamos este deporte, y también por enseñarnos a luchar por nuestros sueños, a nunca bajar los brazos por más tropiezos que haya en el camino, tu humildad y sencillez me deja una enseñanza de vida...“.