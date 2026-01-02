Muchas veces se habla del dinero que genera la figura de Lionel Messi y no solo para su beneficio. Cientos de personas cambiaron su vida una vez que el astro tuvo el gesto de promocionar, de la manera que sea, diversos emprendimientos. Esta vez, la apuesta del capitán le podría cambiar la vida a su propia sobrina, Morena Messi.

Como es costumbre, Messi estuvo durante las últimas semanas en Rosario, donde llegó a pasar las fiestas con su familia. El jugador vive esas reuniones con total naturaleza y hace lo que cualquiera: sube fotos y videos de sus seres queridos disfrutando.

Así las cosas, esta vez sorprendió al subir una historia en la que se ve y escucha a su sobrina Morena Messi cantando micrófono en mano, con un excelente performance. No inocentemente etiquetó a la chica de 18 años, quien en menos de 9 horas sumó 360.000 seguidores.

Quién es Morena Messi, la sobrina del capitán argentino

Morena tiene 18 años y es hija de Rodrigo, el hermano mayor del jugador, que está casado con Florencia Parisi y tiene otros dos hijos, Agustín y Benjamín, los chicos que se hicieron virales allá por 2022 en medio de los festejos en Lusail.

Morena Messi

La jovencita es una apasionada por la música y de poco empieza a mostrar sus dotes para el canto. Cabe recordar que, hace tres años, días después de la consagración en el Mundial de Qatar, More festejó sus 15 años, con la presencia también de Leo Messi. Ya por entonces, había cantado una canción de Emilia Mernes para todos sus invitados.

Tras el posteo de su tío, en la que se la escucha cantando una canción de cumbia, comenzó a ganar seguidores. También se multiplicó la reacción de los usuarios: “Los que vinimos por la historia del GOAT”, invitaba a anunciarse uno de los comentarios.

En medio de su prime, la chica aprovechó y subió otra canción -La mitad, de Camilo y Christian Nodal- a sus historias para que, de a poco, la gente siga conociendo su talento.