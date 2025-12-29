“El último tango”: se filtraron los botines que usaría el rosarino Lionel Messi en el Mundial 2026

El mundo del fútbol se sacudió este lunes tras conocerse una filtración que toca las fibras más íntimas de los hinchas argentinos. Según trascendió, el calzado que Lionel Messi luciría durante la Copa del Mundo 2026 llevaría por nombre “El Último Tango”, una denominación que parece anticipar el cierre de una era inigualable. Esta referencia no es casual, sino que apunta directamente a lo que sería la función despedida del capitán de la Selección Argentina en el torneo más importante del planeta.

Messi y... ¿su último tango?

La información, que rápidamente se volvió tendencia en Rosario y el mundo, proviene del sitio especializado FootyHeadlines, una plataforma reconocida por su altísima precisión en adelantos sobre indumentaria deportiva. Aunque todavía no existe una confirmación oficial por parte del entorno del jugador, la filtración ha generado una mezcla de entusiasmo y nostalgia, ya que el nombre elegido sugiere que el “10” ya tendría decidido el momento de colgar los botines con la camiseta nacional.

Un diseño exclusivo con el sello de la Albiceleste

De acuerdo con las versiones que circulan en el ámbito del diseño, este modelo formaría parte de una colección de lujo de la marca Adidas. El diseño contaría con múltiples guiños a la bandera nacional y al histórico legado que el futbolista construyó como referente del equipo campeón en Qatar. Se espera que los detalles técnicos y estéticos de “El Último Tango” reflejen la elegancia del juego de Messi, combinando tecnología de punta con elementos clásicos que homenajean sus raíces rosarinas.

Pese a que la presencia del mejor del mundo en 2026 sigue siendo un deseo más que una certeza absoluta, este tipo de movimientos comerciales suelen anticipar decisiones personales ya tomadas. Para los especialistas, que una marca de tal envergadura planifique una línea de despedida con tanto tiempo de antelación es una señal clara de lo que se avecina. No obstante, Messi ha mantenido la cautela en sus declaraciones, prefiriendo enfocarse en el presente con el Inter Miami y las eliminatorias.

Expectativa en Rosario ante el posible retiro del capitán

En Rosario, la noticia fue recibida con la pasión característica que despierta el ídolo local. Los fanáticos ya especulan con la posibilidad de conseguir este calzado histórico, que promete convertirse en un objeto de colección instantáneo. La idea de un “último baile” en suelo norteamericano, le da un marco poético a un ciclo que parece haber dado todo lo que podía ofrecer.

Por ahora, “El Último Tango” se mantiene como un rumor con bases muy sólidas que alimenta la ilusión de ver al capitán levantar una vez más el trofeo más deseado. De cumplirse la filtración, el 2026 no será solo un Mundial más, sino el escenario donde el fútbol le dará las gracias a su máximo exponente con un diseño a la altura de su leyenda.