Messi lanzó su nueva línea de perfumes: cuánto salen y qué representan

Lionel Messi no solo rompe récords con la pelota, sino que también busca dejar su marca en el mundo de la perfumería. Bajo el lema “¡Que empiece el juego!”, el capitán de la Selección Argentina presentó oficialmente Messi Sport, una nueva colección de fragancias y body sprays diseñada para capturar la esencia del movimiento, la determinación y la pasión que lo caracteriza. Para Rosario, la ciudad que lo vio nacer, la noticia tiene un condimento especial, siguiendo de cerca cada nuevo paso del “10” fuera del campo de juego.

Messi y sus fragancias.

La colección se divide en tres versiones distintivas: Silver, Red y Black. Cada una de ellas fue pensada para reflejar diferentes facetas del ídolo. Mientras que la línea Silver evoca frescura y claridad, la Red se enfoca en la intensidad de la competencia y la Black en la sofisticación y el poder de liderazgo. Según el propio Messi, estas fragancias son un fiel reflejo de su ganas de “ir siempre por más”, trasladando el espíritu deportivo a un accesorio cotidiano para sus seguidores.

En cuanto a los detalles técnicos, las versiones Eau De Toilette de 50ml se presentan como la opción ideal para quienes buscan una fragancia duradera pero ligera. El diseño de los envases mantiene una estética moderna y minimalista, alineada con la marca global que el rosarino ha construido en los últimos años. Esta línea “Sport” se diferencia de sus lanzamientos previos por ser más dinámica y estar pensada específicamente para el uso diario y la actividad física.

El precio de lanzamiento para las fragancias en la tienda oficial es de aproximadamente 52,26 USD (alrededor de unos $53.000 pesos argentinos al cambio oficial, dependiendo de la región y los impuestos locales). Si bien la colección está disponible a nivel internacional a través de la web oficial de Messi Fragrances, se espera que pronto tenga una presencia masiva en las principales perfumerías de Rosario y el resto del país, dada la enorme demanda que generan los productos vinculados al astro.

Con este lanzamiento, Messi consolida su faceta como empresario global, uniendo su nombre a productos de alta calidad que apelan a la emoción y al sentido de pertenencia. En una ciudad que respira fútbol las 24 horas, la llegada de Messi Sport no es solo un lanzamiento comercial, sino un nuevo capítulo en la historia de amor entre el ídolo y su gente, que ahora podrá “sentir la energía” del capitán en cada spray.

Productos y precios

1. Eau De Toilette (Perfumes de 50 mL)

Messi Sport - Silver: 50 mL / 1.69 FL.OZ.

Precio: $52.26 USD

Messi Sport - Red: 50 mL / 1.69 FL.OZ.

Precio: $52.26 USD

Messi Sport - Black: 50 mL / 1.69 FL.OZ.

Precio: $52.26 USD

2. Fragrance Body Sprays (Desodorantes de 200 mL)

Messi Sport - Silver Body Spray: 200 mL / 6.7 FL.OZ.

Precio: $11.94 USD

Messi Sport - Red Body Spray: 200 mL / 6.7 FL.OZ.

Precio: $11.94 USD

Messi Sport - Black Body Spray: 200 mL / 6.7 FL.OZ.

Precio: $11.94 USD

3. Set Especial (Coffret Set)

Messi Sport - Coffret Set: Incluye 3 fragancias de 30 mL cada una (Silver, Red y Black).

Precio: $52.26 USD