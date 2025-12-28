Subastan la primera camiseta que usó Lionel Messi en el Club Grandoli de Rosario

El mercado de objetos deportivos ha quedado revolucionado tras conocerse que la camiseta utilizada por Lionel Messi en sus inicios en Rosario será subastada. Se trata de la casaca del Club Abanderado Grandoli, la institución de barrio donde el capitán de la Selección Argentina dio sus primeros pasos cuando apenas tenía cinco años. Esta pieza, de confección sencilla y local, representa el vínculo más puro con los orígenes del “diez” en su ciudad natal antes de su salto a la fama mundial.

La prenda cobró relevancia global tras aparecer en la tercera temporada de King of Collectibles: The Goldin Touch, la serie de Netflix liderada por Ken Goldin, uno de los subastadores más influyentes del planeta. En el programa se presenta esta joya como el uniforme que Messi vistió en 1993, durante el primer torneo que ganó en su vida. La expectativa es total, ya que se estima que podría alcanzar una cifra millonaria debido a su incalculable valor histórico y emocional.

Lionel Messi junto a su categoría en Abanderado Grandoli a los cinco años. (Foto: Goldin Auctions)

El tesoro de la familia Alfieri que sale a la luz

La historia de esta camiseta es tan fascinante como el jugador que la vistió, habiendo pasado por varias manos antes de llegar a la escena pública. Originalmente, fue entregada por Salvador Aparicio al entrenador juvenil Pablo Alfieri, quien la custodió durante años como parte de su legado como formador. Tras su fallecimiento, la reliquia permaneció en manos de su hijo y luego de su nieto, Ignacio Alfieri, manteniéndose como un recuerdo íntimo de los comienzos del mejor futbolista del mundo.

A pesar del impacto mediático generado por la serie de Netflix, actualmente existe un halo de misterio y confusión sobre cómo adquirirla. Hasta el momento, no se ha publicado un enlace oficial ni un lote visible en el sitio de Goldin Auctions, lo que ha despertado una búsqueda frenética por parte de coleccionistas internacionales. Algunos expertos sugieren que podría tratarse de una venta privada o que los detalles se revelarán una vez que el programa termine de emitirse globalmente.

Messi pequeño, en Rosario.

Esta camiseta no es solo una prenda deportiva; es el objeto que conecta al Messi que llena estadios europeos con aquel niño rosarino que jugaba bajo el sol de la zona sur. Mientras que las camisetas de finales de Champions o del Mundial ya son objetos de lujo, esta casaca de Grandoli abre un mercado inexplorado que valora la génesis del mito. Es el testimonio físico de un sueño que comenzó en las canchas de tierra de nuestra ciudad.

Finalmente, el interés despertado confirma que los objetos vinculados a las etapas tempranas de las leyendas deportivas están alcanzando valores extraordinarios. Rosario vuelve a estar en el centro de la escena mundial, no solo por el presente de su hijo más famoso, sino por rescatar del olvido los retazos de su infancia. Se espera que en las próximas semanas se brinden precisiones sobre la fecha de la subasta que podría marcar un antes y un después en la historia del coleccionismo futbolístico.