Rosario revolucionada: Messi ya está en casa y aterrizó en la región para pasar las Fiestas

Lionel Messi ya se encuentra en suelo santafesino para disfrutar de su merecido descanso de fin de año. El capitán de la Selección Argentina arribó este miércoles alrededor de las 12:00, acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. En esta oportunidad, el regreso del ídolo tuvo un condimento logístico particular que obligó a modificar su ruta habitual de llegada a la zona.

Debido a las tareas de modernización y ampliación que se ejecutan en el Aeropuerto Internacional de Rosario, las cuales mantienen la pista inactiva hasta fin de mes, el vuelo privado de la familia debió desviarse. El “10” descendió en la terminal aérea de Sauce Viejo, en las afueras de la capital provincial, siendo esta la alternativa más viable para completar su traslado hacia el sur de la bota santafesina.

Un operativo blindado hasta Funes

Una vez en tierra, la familia inició el trayecto por la Autopista Rosario–Santa Fe para unir el tramo final hasta Funes. El traslado terrestre contó con un operativo de seguridad coordinado entre las fuerzas provinciales y agentes municipales, garantizando un flujo vehicular dinámico. Gracias a la planificación previa, el astro pudo ingresar a la ciudad sin generar demoras en el tránsito ni incidentes para los vecinos que circulaban por la zona.

Messi, el ídolo de todos.

Cerca de la una de la tarde, la comitiva ingresó finalmente al exclusivo barrio cerrado Kentucky. Este complejo se ha transformado en el búnker predilecto del rosarino cada vez que busca desconectarse del calendario europeo o estadounidense. Allí, los Messi poseen su residencia permanente de vacaciones, diseñada para ofrecer la privacidad necesaria frente a la enorme expectativa que genera su presencia en la región.

Como sucede cada diciembre, el arribo de Lionel revoluciona el ritmo cotidiano de Funes. La denominada “ciudad-jardín” vuelve a posicionarse en el centro de la escena nacional al ser el refugio elegido por el mejor jugador del mundo. La calidez del entorno y la cercanía con sus afectos directos en Rosario son los pilares que definen esta elección que se repite año tras año de forma casi religiosa.

Se espera que el futbolista permanezca en la localidad durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo antes de retomar sus compromisos deportivos. Por lo pronto, el capitán ya descansa en la tranquilidad de su hogar, marcando el inicio de una temporada donde la ciudad se viste de gala para recibir a su hijo pródigo.