Talleres: debutó con el pie izquierdo Santiago Fernández en el Mundial Sub 20

La Selección argentina Sub 20 comenzó su participación en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile, frente a Cuba por el Grupo D y con Santiago Fernández y Santino Barbi, zaguero y arquero de Talleres, respectivamente.
Para Fernández no fue el debut deseado, porque a los 10 minutos lo expulsaron, cuando Argentina ya estaba 1 a 0 arriba. El DT Diego Placente pidió revisión en el VAR (una de las dos posibles en por partido), al considerar que la falta fue inexistente, y el árbitro malayo Muhammad Nazmi bin Nasaruddin no revirtió la decisión.
De todos modos la selección albiceleste se fue al descanso 2 a 1 arriba, por el doblete de Alejo Sarco, delantero del Bayer Leverkusen. También fue titular Barbi, arquero que se destaca en la Reserva de Talleres.
ASÍ LO GANÓ LA SELECCIÓN ARGENTINA
Más allá de jugar en inferioridad numérica, la Selección argentina se impuso 3-1 por el doblete de Sarco y el tercero a cargo de Ian Subiabre. Cuba había descontado al final del primer tiempo. El próximo miércoles a las 20 enfrentará a Australia, que en el primer turno perdió contra Italia 1 a 0.