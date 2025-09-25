Talleres: qué número de dorsal lucirá Santiago Fernández en el Mundial Sub 20

Se viene el Mundial Sub 20 en Chile, con dos jugadores de Talleres convocados por el DT Diego Placente: el marcador central Santiago Fernández, y el arquero Santino Barbi.

AFA confirmó la numeración para los dorsales del plantel Albiceleste y el defensor Albiazul llevará el 14 mientras que el arquero, el tradicional número “1″.

La emblemática número 10 Albiceleste, en ausencia del “Diablito” Claudio Echeverri al no ser cedido por el Bayern Leverkusen; la portará el tucumano Álvaro Montero, iniciado en Vélez y ahora en el Botafogo de Brasil.

La selección argentina debutará en la fase de grupos este domingo desde las 20 frente a Cuba y continuará su camino el miércoles ante Australia. El sábado 4 de octubre cerrará la etapa contra Italia. Es decir que Fernández se perderá, incialmente, los partidos de Talleres ante Sarmiento y Belgrano.

Santiago Fernández y Santino Barbi. Ambos irán al Mundial Sub 20. El defensor ya no podrá estar ante Rosario Central. El arquerito tampoco podrá jugar en reserva.

Santiago Fernández ya trabaja en Ezeiza bajo la atenta mirada de Placente (Foto: Prensa AFA).

LOS DORSALES DE LA SELECCIÓN SUB 20