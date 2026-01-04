Talleres de pretemporada: el número para Bruno Barticciotto y otra salida del plantel

Ya en la fase más intensa de su pretemporada, a menos de 20 días de lo que será su debut en el Torneo Apertura, en Talleres se esperan confirmaciones por los refuerzos, y siguen las salidas del plantel.

Hasta aquí la única cara nueva es un viejo conocido, Bruno Barticciotto, quien regresó del préstamo en Santos Laguna de México, será el “9″ del equipo de Carlos Tevez y llevará la 10 en la espalda, herencia de Ruben Botta, nuevo refuerzo de Defensa y Justicia.

Inicio de la pretemporada de Talleres en Buenos Aires (Prensa Talleres)

Mientras tanto y como se especulaba, Joaquín Mosqueira pasó a Tigre. El volante cuyo pase fue adquirido a Unión de Santa Fe viajó con la delegación Albiazul a Cardales, pero se sabía que cambiaría de aire. Y se va a préstamo por un año al Tigre de Diego Dabove, rival de Talleres este sábado en el primer amistoso del 2026.

Girotti llegó a Perú para sumarse a Alianza Lima (Captura)

De esta manera se suma a las bajas de Federico Girotti, transferido a Alianza Lima, Nahuel Bustos (Independiente de Medellín, Colombia), Emanuel Reynoso (Deportivo Cali, Colombia), Botta (Defensa y Justicia) y Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense, Brasil). Tampoco está en la nómina de pretemporada el venezolano Miguel Navarro.

LA PRIMERA FORMACIÓN DE TALLERES

Para este sábado, cuando Talleres enfrente a Tigre en el priemer encuentro preparatorio programado, los más probable es que el arquero titular siga siendo Guido Herrera, porque se diluyó su pase al Inter de Miami.

Herrera; Augusto Schotto, Matías Catalán, José Luis Palomino y Javier Báez; Matías Galarza, Mateo Cáceres y Ulises Ortegoza; Valentín Depietri o Luis Miguel Angulo, Bruno Barticciotto y Rick; sería la alineación titular.