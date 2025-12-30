Talleres confirmó que Federico Girotti deja el club: sus números en 122 partidos

Con la pretemporada 2026 ya en marcha desde el viernes 26 de diciembre, el plantel de Carlos Tevez padece una baja. Talleres confirmó que Federico Girotti se va del club este martes 30 y le agradeció por su aporte con un cálido mensaje.

Talleres: Federico Girotti deja el club

La primera baja de peso albiazul resultó ser el atacante, quien fue vendido a Alianza Lima de Perú. Según había informado el medio Talleres Mi Pasión, el jugador habría insistido en que se concrete el movimiento.

Federico Girotti dejaría Talleres para jugar en Alianza Lima de Perú.

Por su parte, Ignacio Castellanos había notificado que la operación sería una compra por la mitad del pase por alrededor de 1.6 millones de dólares. Como es recurrente, Talleres compartió de la transferencia “definitiva, conservando el 50% de los derechos económicos”, sin dar detalles de la cifra de dinero.

Los números de Federico Girotti tras 122 partidos en Talleres

Girotti llegó a Talleres desde River Plate en febrero de 2022 y disputó una temporada en Copa Libertadores, Liga Profesional y Copa Argentina, llegando a la final de esta última. Tras un año, fue cedido a San Lorenzo y regresó a Córdoba.

Considerando las dos etapas en barrio Jardín, Girotti jugó 122 partidos y anotó 25 goles entre Copa Argentina, Torneos de la Liga Profesional y Libertadores. “Agradecemos a Federico su paso por la institución y le deseamos muchos éxitos en su nueva etapa profesional en el fútbol del extranjero”, cerró el conjunto.