Talleres-Belgrano: cómo comprar las entradas para el clásico y qué ubicaciones quedan

Talleres confirmó este miércoles 1 de octubre que ya se encuentra a la venta un remanente de entradas para el clásico con Belgrano. El encuentro será este domingo 5 a las 16.45 en el Mario Alberto Kempes por la fecha 11 del Torneo Clausura Betano 2025.

Los precios de las entradas de Talleres para el clásico con Belgrano

El conjunto de barrio Jardín comunicó los precios y las ubicaciones correspondientes y disponibles para el cotejo:

Platea Ardiles : Socio T que quiera mejorar su ubicación: 37.000 pesos . No socio : 74.000 pesos.

Platea Gasparini : Socio T que quiera mejorar su ubicación: 27.500 pesos .



Cómo comprar las entradas para el clásico Talleres-Belgrano

Los hinchas de Talleres que deseen adquirir entradas para el clásico con Belgrano pueden conseguirlas a través de la página oficial de Boletería Vip. El ingreso para el resto de los socios y las socias será con la cuota de septiembre al día, sin necesidad de abonar adicionales." Además, se mantiene el beneficio exclusivo T, que podrán ocupar la Tribuna Sur, tal como ocurrió en los partidos anteriores", cerró Talleres.