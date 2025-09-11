“Son unos chacales”: el padre de Brenda Torres habló previo al sepelio de su hija

Roque Torres, el padre de Brenda Torres, la joven asesinada y encontrada en bolsas de residuos en diferentes zonas de Córdoba, habló previo al sepelio de su hija. En su declaración, le dedicó un mensaje a los detenidos por el crimen y a las autoridades.

“Son unos chacales”: el padre de Brenda Torres habló de los acusados del crimen de su hija

"No se lo deseo a nadie el dolor de la muerte horrible que tuvo mi hija y pido justicia por ella", expresó el hombre, en diálogo con El Doce. En paralelo, pidió que Gustavo Lencina y Cristian Aranda reciban una condena ejemplar en el caso que es tratado como femicidio.

La casa donde encontraron en tercera instancia los restos de Brenda Torres. (Pedro Castillo/La Voz).

“Pido que sean condenados como deban ser los chacales que descuartizaron a mi hija. No quiero ser maleducado, pero creo en la justicia humana y divina y de esta no se van a escapar”, dijo, entre lágrimas.

Cuándo es el sepelio de Brenda Torres en Córdoba

Por otro lado, reconoció que “con el tiempo, capaz los perdone para que también Dios me perdone mis fallas y mis pecados”. Y reflexionó: “Somos humanos, pero ellos saben bien lo que hicieron y que son culpables. Dios es justo y misericordioso”.

Por último, le agradeció a la Justicia “por todo lo que hizo hasta ahora” y a todas las personas que intervinieron en el proceso administrativo del crimen y despedida de su hija. El sepelio es a las 16 de este jueves 11 de septiembre en el Cementerio de La Calera.