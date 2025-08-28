Este jueves 28 y viernes 29 de agosto, la Justicia de la provincia someterá a indagatoria a los dos detenidos por el crimen de Brenda Torres en Córdoba. Además, se espera que sean sometidos a peritajes psquiátricos en los próximos días.

Quiénes son los dos detenidos por el crimen de Brenda Torres en Córdoba

Se trata de Gustavo Lencina, de 53 años; y de Cristian Aranda, de 38, quienes se encuentran en la cárcel de Bouwer. Ambos fueron aprehendidos cuando la Policía encontró restos de Torres en una casa ubicada en el barrio Chateau Carreras.

El lugar donde encontraron los restos de Brenda Torres. (Pedro Castillo/La Voz)

Aparentemente, ambos trabajaban como guardias de seguridad, sin autorización, en complejos del barrio Chateau Carreras. Precisamente, en el perímetro del estadio Mario Alberto Kempes y Villa El Tropezón.

Torres, quien estaba en un extremo y grave contexto de inseguridad y atrapada por la influencia de drogas, habría recibido estupefacientes por parte de los acusados. Luego de días, sus restos fueron encontrados en dos descampados y en la vivienda ubicada en la calle Hornero al 574.

Indagatoria y peritajes psiquiátricos para los detenidos por el crimen de Brenda Torres en Córdoba

Las indagatorias a los acusados por el crimen de Torres serán mediante videollamada: desde Bouwer. El fiscal leerá la acusación a los imputados, quienes escucharán y tendrán la oportunidad de brindar su versión de los hechos.

Brenda Torres, la joven cuyos restos descuartizados fueron hallados en Córdoba. (Gentileza)

Sin embargo, se estima que los dos nieguen los hechos y no declaren en esta ocasión. Por su parte, el fiscal dispuso que Lencina y Aranda sean sometidos a una pericia psicológica interdisciplinaria.

El objetivo del estudio es establecer si los acusados tienen o tuvieron un trastorno mental, si comprenden la gravedad del hecho cometido y si son imputables o no. De este modo, se define si puede ser sometido a un proceso penal.