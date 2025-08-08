El fiscal Horacio Vázquez, quien investiga el brutal asesinato de Brenda Torres en Córdoba, confirmó este viernes 8 de agosto que cambió la caratula del caso, que dejó de ser un homicidio simple y ahora es investigado como femicidio.

Femicidio en Córdoba: el fiscal a cargo del caso Brenda Torres cambió la carátula

El episodio que comenzó el 25 de julio en un descampado del barrio Chateau Carreras y concluyó en una casa ubicada en la calle Hornero al 574, sigue su curso. Daniela Morales Leanza, abogada del padre de Torres, explicó el cambio a femicidio.

El caso de Brenda Torres, la joven asesinada en Córdoba, avanza como femicidio en la Justicia. (Ramiro Pereyra / La Voz)

“El fiscal entendió que con la prueba recolectada y el contexto de extrema vulnerabilidad en el que se encontraba Brenda y la situación de desigualdad ante los posibles autores del hecho”, enumeró, en diálogo con El Doce.

Vázquez valoró que la calificación contra Gustavo Lencina, de 53 años y a Cristian Aranda, de 37, debía cambiar a “homicidio mediado por violencia de género, femicidio”, expresó la letrada. Cabe destacar que, la causa sigue bajo secreto de sumario y la Fiscalía sigue realizando pericias para dilucidar los detalles alrededor del horroroso suceso.