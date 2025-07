Graciela Paredes, la madre de Brenda Torres, la joven que encontraron descuartizada en un descampado de Córdoba, habló este martes 29 de julio. En medio del dolor, hizo un estremecedor pedido: “No me la estén dando en pedazos o cuotas, necesito velar a mi hija”.

Habló la madre de la joven que encontraron descuartizada en un descampado de Córdoba

“Para mi hija quiero justicia y los que no han hecho pero saben de algo necesito que me ayuden y no tengan miedo”, expresó, en diálogo con El Doce. “No tengo palabras, no sé qué hablar ni qué decir. Necesito a mi hija y que hagan todo lo que tienen que hacer”, ponderó.

Leila Brenda Belén Torres (Redes sociales)

En otro apartado, explicó que el último contacto visual con Torres había sido el mes pasado. La defendió y aseguró que no estaba en la compra y venta de drogas. “Era buena, no era una chica mala para que le hagan esto. No le alcanzaba ni para un chicle”, indicó.

No obstante, reconoció que la joven estaba inmersa en el mundo del consumo de estupefacientes. “Era enferma de la droga, he ido a pedir ayuda y jamás me ayudaron y hoy llegamos a esto”, culminó.

Lo que se sabe de la muerte de Brenda Torres en Córdoba

Este lunes 28 de junio, la Policía de Córdoba comunicó el hallazgo de nuevos restos humanos en la ciudad. Hasta este momento, los especialistas intentan establecer si pertenecen a Torres o otra persona. La información oficial indica que fueron encontrados en la avenida Ramón Cárcano al 200. Cabe recordar que, los primeros fueron descubiertos el viernes 25 fueron en la misma calle, pero al 800.