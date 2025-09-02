Vía Córdoba / Búsqueda de personas

Solicitan colaboración para encontrar a un hombre desaparecido en Córdoba

Se trata de Pablo Sebastián Soto, un hombre de 44 años que fue visto por última vez hace cinco meses.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

2 de septiembre de 2025,

Pablo Sebastián Soto desapareció hace cinco meses en Córdoba. (Foto: MPF)

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 turno 7 de Córdoba activó una solicitud pública para encontrar a Pablo Sebastián Soto, un hombre de 44 años, quien fue visto por última vez hace cinco meses en la Manzana 22 lote 07 del barrio Ecotierra.

Buscan a un hombre desaparecido en Córdoba: cómo ayudar

Para facilitar su identificación, se brindaron características físicas de Soto. Mide 1.80 metros, posee una complexión delgada y es calvo. A veces, se le puede observar con bigote. Un aspecto distintivo es la presencia de numerosos tatuajes en su cuerpo. Entre ellos, destaca una pantera en su pantorrilla y la imagen de un tiburón en uno de sus brazos.

Las autoridades dispusieron canales específicos para que la ciudadanía aporte datos. Toda información puede ser entregada en la Unidad Judicial 10 o en la Comisaría 21. Para comunicaciones telefónicas, se encuentra disponible el número 351 4481616, con los internos 34181, 34182 o 34184. Asimismo, se puede enviar un correo electrónico a ujudicial10-cba@justiciacordoba.gob.ar. La Unidad Judicial 10 está ubicada en la calle Ambargasta y Andalgala, en el barrio Empalme.

