Piden ayuda para encontrar a un hombre de 32 años que desapareció en Córdoba

Se trata de Mariano Antonio Varela, quien fue visto por última vez en la Capital.

18 de agosto de 2025,

Buscan a un hombre de 32 años desaparecido en Córdoba. (Foto: MPF)

Este lunes, la Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 Turno 4 emitió un pedido de colaboración a la ciudadanía para dar con el paradero de Mariano Antonio Varela, quien tiene 32 años y desapareció en la ciudad de Córdoba.

Buscan a un hombre de 32 años en Córdoba

Mariano Antonio Varela, domiciliado en el barrio Beatriz Caminos, fue visto por última vez vistiendo pantalón tipo jeans de color azul y una remera también de color azul, según lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MFP)

En cuanto a su descripción física, mide 1,70 metros, es de contextura delgada, posee cabello corto de color castaño, sus ojos son de color marrón oscuro y su piel es de tez blanca.

La Fiscalía está coordinando los esfuerzos para encontrar a Varela y solicitó que ante cualquier dato sobre su paradero, acercarse a cualquier dependencia judicial o comisaría.

