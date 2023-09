La notable evolución de Jonás, el joven baleado en el pecho en un intento de robo en Córdoba

Hace 13 días, Jonás Acevedo (18) salió del gimnasio y cuando estaba a dos cuadras de su casa, tres motochorros intentaron robarle y lo balearon en el corazón. En las últimas horas, su madre contó la notable evolución tras su operación a corazón abierto en el Hospital de Urgencias de Córdoba.

“Gracias a Dios ayer me dijeron que pasaba a sala común, pero lo mantienen en terapia intensiva porque aún no hay camas liberadas”, dijo este martes su madre, Noelia Aranzibia, desde su casa en barrio Ecotierra, en diálogo con El Doce.

Familiares y vecinos de Jonás Zamudio, baleado por motochoros, protestaron en Ituzaingó Anexo en Córdoba. (Javier Ferreyra)

En tanto, detalló que su hijo ya no cuenta con asistencia respiratoria mecánica, ni drenajes, ni sonda. “De a poco habla, tenía la garganta muy inflamada luego de la intubación”, recordó la mujer. Respecto a la investigación judicial por el hecho de inseguridad, todavía no habló al respecto por recomendación de los médicos.

El Hospital de Urgencias recibió al joven esa misma tarde noche. (Municipalidad de Córdoba)

Sin embargo, Noelia reconoció que la Justicia de Córdoba todavía no detuvo ni imputó a ninguna persona por el intento de robo armado. “De la causa todavía no nos dijeron nada, no apareció ninguno de los tres acusados”, concluyó.

EL CASO DEL JOVEN BALEADO EN EL PECHO A DOS CUADRAS DE SU CASA EN CÓRDOBA

El grave hecho de inseguridad ocurrió el martes 6 de septiembre por la tarde noche cuando Jonás terminó de entrenar con un amigo y lo acompañó a su domicilio. Luego, cuando estaba solo en el camino a su morada en barrio Ecotierra, los violentos armados lo interceptaron.

Ante este escenario, intentó escapar pero tropezó, los delincuentes lo hirieron, no le robaron nada y lo dejaron tirado en medio de la calle. Una ambulancia del 107 respondió al llamado de los vecinos, fue al lugar y lo trasladó al nosocomio, donde detectaron que la bala había quedado detrás del corazón, por lo que debieron intervenirlo.