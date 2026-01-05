Siniestros viales en Córdoba: cuatro muertes por choques, y en enero ya son seis

En una fatídica secuencia, cuatro personas murieron y varias otras resultaron con distintas heridas como consecuencia de distintos siniestros viales ocurridos en pocas horas en distintos puntos de la provincia de Córdoba. De esta manera, ya suman seis las víctimas fatales por inseguridad vial en lo que va de este 2026 en el territorio provincial.

El último sucedió en la mañana de este lunes entre las localidades de Sampacho y Las Vertientes, en el departamento Río Cuarto, donde una mujer murió y un hombre y un niño resultaron heridos tras un fortísimo choque frontal entre un auto y una camioneta.

Policía de Córdoba. Patrullero. Imagen ilustrativa. (Policía de Córdoba)

El episodio, bajo investigación, sucedió pasadas las 7 de la mañana en un tramo recto de la ruta nacional 8 donde, por causas que son investigadas, chocaron de manera frontal un Chevrolet Corsa, conducido por una mujer de 35 años, quien iba acompañada por un pequeño, contra una camioneta Nissan que era guiada por un hombre.

A causa de la fuerte colisión, los dos rodados terminaron en un costado de la misma banquina. Cuando los primeros policías arribaron al lugar del siniestro, ya no quedaba nada por hacer por la conductora del auto, quien había fallecido en el mismo lugar. Poco después, arribaron varias dotaciones de bomberos de los cuarteles de la zona. Y ahora se espera la evolución del niño.

MURIÓ UN PEATÓN AL SER ATROPELLADO

Un hombre de 52 horas falleció a causa de las gravísimas heridas sufridas luego de haber sido atropellado por una camioneta a la altura de la localidad de Villa Parque Síquiman, en el valle de Punilla.

Sucedió al filo de la medianoche del pasado domingo en la ruta nacional 38, a la altura del puente de Síquiman, donde por causas que se tratan de establecer una Ford Ranger, guiada por un hombre de 42 años, embistió a un peatón de 52. La víctima sufrió graves heridas en el cráneo y otros traumatismos en piernas y brazos.

DOS MOTOCICLISTAS FALLECIDOS

Dos jóvenes murieron el mismo domingo a la noche luego de que la motocicleta en la que se conducían chocara contra un camión en la ruta provincial 10 a la altura de la ciudad de Villa Santa Rosa, en el departamento Río Primero.

Las víctimas tenían 18 y 19 años, eran vecinos de la misma población, por lo que hay una profunda conmoción en la zona. Chocaron contra un camión con acoplado guiado por un chofer de 41 años. Al parecer, el rodado mayor cruzaba la ruta.

Policía de Córdoba (Imagen ilustrativa)

A causa del fortísimo impacto, los dos motociclistas (Santiago Orieta y Eduardo Orgindo, de 19 y 18 años, respectivamente) resultaron con graves lesiones, quedaron inconscientes y perdieron la vida.

SEIS VÍCTIMAS FATALES EN ENERO

En lo que va del 2026, que acaba de comenzar, ya murieron al menos seis personas como consecuencia de siniestros viales en la provincia. Una mujer de 84 años falleció días atrás luego de que el automóvil, que era conducido por su esposo, despistó en la ruta E-34, en las Altas Cumbres, y cayó a un precipicio.

Una mujer murió por la caída de un auto en las Altas Cumbres.

Por otro lado, un hombre de 68 años perdió la vida en la mañana del viernes pasado luego de haber sido atropellado por una camioneta mientras iba caminando a la vera de la ruta S 210 a la altura de Atos Pampa, departamento de Calamuchita.