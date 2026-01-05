Trágico desenlace en la Ruta 38: murió el hombre que había sido atropellado en Parque Siquiman

Un fatal desenlace se confirmó este lunes en el Hospital Domingo Funes tras el grave accidente ocurrido en la localidad de Villa Parque Siquiman. En horas de la mañana personal médico del nosocomio informó el fallecimiento del hombre de 52 años que se encontraba bajo cuidados intensivos luego de haber sido atropellado por una camioneta.

El siniestro vial se produjo cuando, por causas que aún se intentan establecer, una Ford Ranger embistió al peatón en la Ruta 38, a la altura del Puente Las Mojarras. Pese a los esfuerzos de los facultativos por estabilizar su cuadro de salud, las graves lesiones sufridas durante el impacto resultaron fatales.

La Justicia se encuentra trabajando para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho, mientras que la noticia ha generado una profunda consternación en la zona de Punilla.