Sin freno ni tapujos: Hermana Beba, el cordobés que agita las redes con su irónica visión de la actualidad

Hermana Beba se volvió un furor en las redes sociales después de que comentara el video de Amalia Granata junto a su hija, en el marco de la fiesta de 15. El reel superó las tres millones de visualizaciones y el actor cordobés, Jorge Haddad, empezó a ganar trascendencia nacional en Instagram y TikTok.

Es que, “Fátima”, uno de sus personajes tomó tal repercusión que traspasó las redes mismas del actor y llegó a grandes personalidades de la comedia. Sin embargo, Haddad reúne otros personajes -La Monja, Lizarraga- igual de desopilantes.

Jorge Haddad comediante (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

Con la provocación como bandera, Jorge se consolida en el mundo de las redes sociales aunque su objetivo principal es el de “llevar gente al teatro”. En diálogo con Vía Córdoba, cuenta el nacimiento de estos irreverentes personajes y su visión de las redes sociales.

QUIÉN ES EL CORDOBÉS DETRÁS DE “HERMANA BEBA”

Jorge Haddad tiene 32 años y es la persona detrás de la cuenta Hermana Beba. “Soy un actor devenido en creador de contenido”, reconoció y aseguró que se unió a las redes sociales para poder exponer su trabajo: “En mi carrera de actor me di cuenta que existir era existir en el mundo digital, entonces empecé a generar contenido con personajes humorísticos que yo hacía en el teatro”.

Si bien cuenta con casi 100 mil seguidores en Instagram y millones de visualizaciones en sus videos, se despegó de la categoría de influencer. “La gente quiere ser influencer, sentir que tienen algún poder sobre la gente, pero, en definitiva, me parece que ya está medio demodé”, recalcó.

A su vez, se definió como una persona a la que le que gusta provocar, “generar algo en el otro” y llamar la atención. En tanto, reconoció que, tanto el hate como el fanatismo, no le hacen mella: “No hay nada que me puedas decir que yo me lo tome en serio, porque sé que es una proyección de la gente. Si bien sirve para el tráfico y las views, no me lo tomo en serio ni me asusta”.

EL ORIGEN DE SUS PERSONAJES Y EL VIDEO QUE FUE FUROR EN REDES

La cuenta de Hermana Beba comenzó con videos de “La monja”, un personaje que utilizaba el humor ácido como principal recurso. “La monja era lo que yo tenía para ofrecer en ese momento. Era mucha pose, con mucho laburo detrás y que generaba empatía, pero era una pose”, definió.

Hermana Beba, "la monja de Instagram", tiene más de 35 mil seguidores en la red social. (Captura de pantalla).

Ya en 2020, nació “Fátima”, una “mina bien” que interlocuta videos de otras personas, generalmente políticos o de determinado sector social, y que utiliza el sarcasmo y la ironía como principales armas. “Es un personaje pensado más intelectualmente”, definió Jorge.

Y recordó el video que lo ubicó en la mira de diferentes personajes públicos. “Lo que más pegó fue cuando empecé a hablar de la descripción de Amalia Granata a su hija que era un problema. “Esa vez, yo fui el primero en hablar de eso. Ese video transgredió mis redes, porque la explosión se generó en Twitter (...). Llegué a referentes que me empezaron a compartir y ampliaron mi contenido”, explicó.

*VIDEO DE AMALIA GRANATA *

“Eso ya orientó mi búsqueda de contentenido”, dijo. En tanto, recalcó que “no hay una bajada ideológica ni partidaria” en los videos. “Es lo que a mí me interpela”, sostuvo. Aunque, destacó: “La política es una parte de lo que a mi personaje Fátima la interpela, pero también es lo social, la relación hombre-mujer, el estado del patriarcado e, incluso, cosas más banales. Trato de variar”.

LA CREACIÓN DE UN CONTENIDO “GENUINO” Y “PROVOCADOR”

Jorge asegura que está muy atento al contenido que le envían sus seguidores y que la mayoría, es utilizados para sus videos. Detalla que todo lo que se ve en los films es improvisado, aunque hay “un 2% de guión”. “Yo me guio por el contenido que me es genuino hacer”, señaló.

En lo personal, puntualiza que el consumo de redes sociales en su vida es muy bajo aunque reconoce que son un material esencial para su trabajo. Malena Pichot, Señorita Bimbo y Fede Chueco Albarracín son sus creadores favoritos, pero suma que lo que más se lleva su atención son los videos de perros pugs.

“Yo siempre que miro redes sociales estoy buscando contenido para replicar o hacer. No soy tan de consumir para mí, pero me sirve mucho lo que otros replican”, destacó y negó que los números fueran trascendentales para su trabajo: “Lo importante es el alcance que va mucho más allá de la cantidad de seguidores que tenés”.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EL OBJETIVO FUTURO

Jorge se alejó de la “responsabilidad social” con sus consumidores y declaró que no es una cuestión que le afecte. El comediante explicó que su contenido se escuda en un personaje en específico.

“Trato de que los contenidos sean genuinos con el personaje que utilizo, intento que vaya al 100. Obvio que tiene sus momentos más caricaturescos, pero siento que no tengo que pensar tanto en eso (responsabilidad social) porque a mí me contiene un personaje que está basado en un montón de gente que existe en la realidad. Entonces, yo, moviéndome ahí, no estoy dando un mensaje que me tenga que preocupar”, explicó.

“Yo no le digo a la gente a quién tiene que votar ni qué tiene que hacer. Confío mucho que mi audiencia, son muy inteligentes y pueden decidir solos. Yo solamente vengo a mostrar una versión de las cosas y bajo un filtro del personaje de turno que esté”, reconoció.

Respecto a los objetivos que tiene con Hermana Beba, el comediante bromeó y aseguró que busca “llenarse de plata”. Pero, retoma la seriedad y destaca que disfruta el “paso a paso”. “Lo que estoy logrando ahora: mi unipersonal, fechas para Buenos Aires, que me propongan más eventos, ya para mí es señal de que estoy trabajando bien”, expresó.

LAS REDES SOCIALES Y LA EXPOSICIÓN

Jorge Haddad sostuvo que las redes sociales son un “laburo como cualquier otro”, pero señaló que no todas las personas pueden exponerse a esto. Es así que enumeró una serie de actitudes que “no se puden tener” para ser creador de contendidos.

“No tenes que tener demasiada ansiedad en relación a tus métricas; un ego más grande que tus capacidades porque te vas a frustrar; tenes que tener otro trabajo porque es un camino largo (...). Es muy importante que si te importa mucho lo que la gente dice de vos, te dediques a otra cosa porque te van a matar y si vos no podes capitalizarlo de una manera positiva, te va a hacer daño”, explicó.

Y advirtió: “Hay un montón de gente que la está pasando mal, que estuvo en un reality o de repente tuvo una explosión de fama, y es como muy difícil lidear con eso. El tema de la popularidad, la fama es como una droga que eleva tu dopamina y después viene un ‘bajoncito’, y si no sabes lidiar con eso, la vas a pasar pésimo”.