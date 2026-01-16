“Si me faltas vos me falta todo”: había dicho la madre de la adolescente de 15 años encontrada en Córdoba

C. A. B. V, la adolescente de 15 años que había desaparecido en Córdoba fue encontrada con vida este viernes 16 de enero. Ante la ausencia de casi cinco días, su madre, había hablado ante los medios para darle un mensaje a su hija y un desesperado pedido de ayuda a la sociedad.

Habló la madre de la adolescente de 15 años desaparecida en Córdoba

“Vine para pedir especificaciones y para hablar con la ayudante de la fiscal si es posible porque la causa fue derivada a Córdoba Capital”, explicó, en diálogo con El Doce, la mujer.

Aquella jornada de domingo, ella se encontraba en otra provincia porque fue testigo de casamiento de una pareja amiga. Ante su ausencia, la menor con resistencia a la insulina salió de su hogar con efectivo.

“Tiene un poco de dinero. Se tomó un colectivo interurbano para venir hasta Córdoba”, había deslizado, escuetamente. Es que, la causa permanece bajo secreto de sumario por orden de la Fiscalía del Distrito 1 de la Ciudad de Córdoba, a cargo de la fiscal Celeste Blasco.

La Policía Federal, la Local, Interpol, Missing Children formaron parte de la búsqueda, que contó con Alerta Sofía, un sistema de emergencia rápida que extiende la búsqueda a todo el territorio nacional.

“Si me faltas vos me falta todo”: dijo la madre de la adolescente de 15 años en Córdoba

La señora estaba segura de que su hija se hallaba en Córdoba Capital porque fue vista por las cámaras de seguridad del Patio Olmos y del Nuevocentro Shopping. “Quiso comprar cosas, inventó un nombre y mintió sobre un robo de un documento para comprar un Iphone”, indicó.

Por último, le había dejado un desesperado pedido a su hija. “En casa te necesitamos, tu hermana, tu hermano, tus abuelos y tus siete perros te extrañan. Si me faltas vos me falta todo en la vida. No sé por qué hiciste esto, pero todo es charlable y solucionable”, concluyó.



