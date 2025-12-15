Shakira deslumbró en su despedida de Córdoba con un “qué bueno que no llueve”

Después de la tormenta, y de la polémica por la suspensión en pleno espectáculo en el Kempes, Shakira renovó el contacto con el público cordobés en la despedida con el Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

A las 21.30 comenzó el show de la colombiana con la consabida “Caminata de la Loba” junto a los fans invitados. Y sacudió a la multitud con un “qué bueno que no llueve”, y su batería de éxitos.

Segundo show de Shakira en el Kempes. (Javier Ferreyra / La Voz)

SHAKIRA Y EL IDA Y VUELTA CON CÓRDOBA

“Nunca me olvidaré de lo lindos que han sido conmigo y de que la vida tiene formas de recompensar a uno y esta es una de ellas”, aseguró la cantante ante un público embelesado, y que asistió en menor medida que el domingo.

“Quiero que sepan que he pasado aquí unos días inolvidables en las sierras cordobesas que me han dejado nueva, como nueva”, resaltó ante el griterío de sus fanáticos.

“Última noche y me hace muy, muy, muy feliz cerrar aquí en Córdoba, con ustedes, sintiéndome tan querida. Gracias a toda mi manada suramericana, latinoamericana que me ha acompañado en la gira más grande que he hecho hasta ahora. Córdoba, esta noche somos uno”, aulló.

COMPENSACIÓN CON ENTRADAS PARA SHAKIRA

Desde la productora Universo Jiménez ofrecieron entradas de compensación para espectadores de la noche del domingo, en el caso de los que mandaron su mail para quejarse por la cancelación del show, a causa de la tormenta.

Además de la gente que reclamó vía mail, las personas que asistieron al recital del domingo podían presentar ese ticket para ingresar al show de despedida de la colombiana.