Selección de cuarteto, para Messi: las bandas que tocarán en un partido especial para el capitán

Este jueves a las 20.30 será una noche especial para la Selección y el fútbol argentino. Porque Lionel Messi disputará su último partido oficial con la casaca Albiceleste, en el cruce con Venezuela por Eliminatorias para el Mundial 2026. El último que jugaría de manera oficial el capitán en el país.

Y para la ocasión se espera una gran fiesta popular, en la que no faltará el cuarteto con dos de sus principales exponentes Q’Lokura y La Banda de Carlitos con Eugenia Quevedo.

Q Lokura y la banda de Carlitos tocarán en el Monumental en la previa del partido entre Argentina y Venezuela. (Prensa AFA)

Así lo confirmaron desde la AFA, con Uriel Lozano como parte del show, y una tendendencia que impuso el presidente Claudio Tapia. Incluso con Q’Lokura invitado en ocasiones anteriores.

Julián Álvarez cantó con Nico Sattler y el Chino Herrera en Córdoba (Instagram de Q'Lokura)

LO QUE VIENE PARA MESSI Y LA SELECCIÓN

El jueves 4 de setiembre a las 20.30 Argentina jugará su último partido de local dentro de las Eliminatorias 2026, ante Venezuela. Y el martes 9 lo hará en Ecuador en aquel país. Luego vendrán amistosos y en junio llegará la Copa del Mundo.

Lionel Messi

En octubre habrá dos amistosos, que se jugarían en Estados Unidos y una gira por África en noviembre. En el calendario figura la Finalissima contra España en marzo y el Mundial desde junio.

Messi festeja el gol de la Selección Argentina.

El sorteo del Mundial será en diciembre, con Lionel Messi cumpliendo 39 años en plena competencia y el retiro golpeando las puertas.