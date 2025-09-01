Increíble pero real: la Selección Argentina rompió un récord histórico en Brasil

La Selección Argentina está atravesando uno de los mejores momentos de su historia y su fútbol se disfruta en todo el mundo. El actual campeón del mundo y bicampeón de América, trasciende las fronteras hasta llegar a cada rincón donde se respira el fútbol.

Lo sorprendente es que también llegó a Brasil, país con el que se tiene una rivalidad histórica y forman uno de los clásicos más importantes del planeta a nivel selección.

El récord de la Selección Argentina en Brasil

Por Lionel Messi, por Di María, por la forma de vivir el deporte y por distintos motivos, el fútbol nacional ha ganado cierto terreno en el país carioca, al punto de que muchos brasileños se fanaticen por Argentina en las competencias importantes. Incluso, hasta cuando nos enfrentamos contra ellos, hay más de uno queriendo que pierda Brasil. Pero eso dejó de ser una percepción o un caso aislado y los números lo demuestran.

Cruces en el clásico entre Argentina y Brasil en el Monumental. (AP)

Según detalló Estadao Deportes, AFA vendió 150 mil camisetas de la Selección Argentina en Brasil, durante los últimos 5 meses. La camiseta retro en honor al aniversario con Adidas se agotó en menos de una semana y marcó un récord nunca antes visto.

Incluso, desde la Asociación del Fútbol Argentino estarían analizando la chance de instalar academias de fútbol en el país vecino para captar jugadores que tengan sangre argentina.

Lionel Messi, luce la flamante camiseta de la Selección Argentina en la Bombonera. / Gentileza.

Cuándo juega la Selección Argentina por Eliminatorias Sudamericanas

Los futbolistas convocados ya están llegando al país para disputar la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026. La Pulga jugará su último encuentro oficial en el país y el último por la competencia.

vs. Venezuela, el jueves 4/9 a las 20:30 hs

vs. Ecuador, el martes 9/9 a las 20:00 hs