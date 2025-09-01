Lionel Scaloni sorprendió al referirse al alejamiento de Messi de la Selección: “Hay que dejarlo”

Luego de que Lionel Messi confirmara que el partido de este viernes será el último en Argentina, el DT de la Selección, Lionel Scaloni, expresó su punto de vista y le dejó una recomendación a todos los argentinos respecto al ídolo.

En diálogo con TNT Sports, en la previa de los encuentros ante Venezuela y Ecuador por la clasificación al Mundial 2026, el oriundo de Pujato comentó: “Disfrutemos a Messi mientras lo tengamos, no hay que pensar en lo que pase en un futuro".

Lionel Messi

“Él se ganó el derecho a decidir cuándo se va a retirar, hay que dejarlo. Todavía marca diferencias, los cracks son así”, agregó.

En esa línea, recordó: “No es normal haber conseguido todo esto que se consiguió pero la vida sigue. Te tenés que levantar al otro día y seguir. Todo el cuerpo técnico piensa así, no tenemos que cambiar nuestra manera de ser. Ganar es secundario, no te permite hacer lo que quieras”.

Lionel Scaloni en un entrenamiento de la selección argentina en la última Copa América. (AP)

“Ojalá que este ciclo dure mucho más, lo tenemos que disfrutar. Tenemos que intentar volver a conseguir lo que se consiguió”, sostuvo cuando fue consultado por su permanencia al frente de la selección mayor.

También fue consultado por el clásico rosarino, donde Rosario Central se impuso a Newell’s, equipo donde se formó futbolísticamente el actual entrenador. “Tuve sentimientos encontrados con el gol de Di María a Newell’s pero me alegré mucho por él. Es un pibe espectacular, noble. Parece que su historia estaba escrita”, argumentó.

Di María acaba de convertir el gol del triunfo canalla ante Newell's y festeja

Scaloni se anticipó al Mundial 2026

Por otra parte, el técnico de la Selección Argentina se refirió al próximo Mundial, a menos de un año de su inicio. “No le doy importancia a la cantidad de países que habrá en el Mundial pero sí al calor, va a ser duro y va a influir un montón. El jugador viene reventado después de toda la temporada y la verdad que me preocupa”, comentó.

Además expresó su ansiedad por la definición del mismo: “El sorteo del Mundial es muy importante para empezar a planificar. Preferimos que sea beneficioso más allá de que hay que jugar contra el que toque”.