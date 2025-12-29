Se registraron más de 14.000 nacimientos en Córdoba: cuáles fueron los nombres más elegidos

La Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba presentó el informe anual sobre el registro de nacimientos en la capital provincial correspondiente al 2025. Según los datos oficiales, durante este periodo se contabilizaron un total de 14.473 inscripciones de recién nacidos en las distintas dependencias del Registro Civil Municipal.

Esta cifra refleja no solo la demografía actual de la ciudad, sino también el impacto de las políticas de gestión orientadas a facilitar los trámites documentales de forma ágil y sin costo para los ciudadanos.

Se registraron más de 14.000 bebés en Córdoba

Uno de los datos más relevantes del informe es la consolidación de la descentralización administrativa. El 54 por ciento de los nacimientos del 2025 se inscribieron en las oficinas instaladas dentro de las propias instituciones de salud.

Las dependencias ubicadas en la Maternidad Provincial “Brigadier Gral. Juan Bautista Bustos”, el Hospital Materno Neonatal y la clínica Reina Fabiola fueron los puntos con mayor actividad. El objetivo de esta política, según fuentes institucionales, es brindar servicios donde los ciudadanos los requieren, simplificando procesos que anteriormente exigían traslados adicionales.

En cuanto al resto de los trámites, el 27 por ciento se gestionó en las oficinas de los diversos Centros de Participación Comunal (CPC) distribuidos en los barrios, mientras que el 19 por ciento restante se realizó en la Sede Central del Registro Civil.

Tendencias 2025: los nombres más elegidos en Córdoba

El relevamiento anual también permite conocer las preferencias de los cordobeses al momento de elegir el nombre de sus hijos. Olivia y Mateo se consagraron como los nombres con mayores registros en sus respectivas categorías durante todo el año.

En el caso de las niñas, Olivia encabezó la lista con 251 inscripciones. El “top 10” femenino se completó de la siguiente manera:

Ema (196)

Isabella (160)

Emilia (145)

Ambar (141)

Sofía (136)

Catalina (130)

Mía (127)

Francesca (124)

Martina (115)

Por el lado de los varones, Mateo lideró la tendencia con 258 registros, seguido por Bautista con 208. Desde la municipalidad destacaron que ambos nombres se han mantenido en el podio de las preferencias locales desde hace varios años. El listado de los nombres masculinos más frecuentes incluye también a:

Noah (179)

Liam (171)

Lorenzo (165)

Felipe (163)

Valentino (151)

Benicio (146)

Bruno (143)

Luca (124)

Otras opciones que cerraron el ranking de los 20 nombres más buscados fueron Enzo, Benjamin, Eitan, Giovanni, Bastian, Teo/Theo, Tomás, Ciro, Thiago y Gino.