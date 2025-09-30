Vía Córdoba / Violencia

Se hartó de la música de su vecina y la amenazó con una escopeta en Córdoba

El hombre de 73 años fue detenido en el interior de la provincia.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

30 de septiembre de 2025,

Se hartó de la música de su vecina y la amenazó con una escopeta en Córdoba
El arma que tenía el hombre de 73 años aprehendido.

Un hombre de 73 años discutió con su vecina por el volumen de la música que escuchaba. Cansado de la intensidad, optó por entrar a la fuerza a su casa y la amenazó con una escopeta. Finalmente, fue aprehendido por las autoridades.

Se hartó de la música de su vecina y la amenazó con una escopeta en Córdoba

El suceso se produjo durante la noche del lunes 29 de septiembre en la localidad de Monte Buey, al sur de la provincia de Córdoba. El sujeto y una joven de 22 años tuvieron una acalorada conversación respecto al volumen de las canciones.

La escopeta secuestrada.
La escopeta secuestrada.

“El implicado ingresó al domicilio de su vecina, ubicado en calle 25 de Mayo al 200, provocando daños en la puerta de ingreso”, indicó la Policía. Una vez dentro, él la amenazó con el arma de fuego y los vecinos dieron aviso a las autoridades. Finalmente, detuvieron al hombre, secuestraron el arma y la Justicia ya tiene en sus manos en el caso.

Temas Relacionados

MÁS DE Violencia
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS