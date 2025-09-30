Un hombre de 73 años discutió con su vecina por el volumen de la música que escuchaba. Cansado de la intensidad, optó por entrar a la fuerza a su casa y la amenazó con una escopeta. Finalmente, fue aprehendido por las autoridades.

Se hartó de la música de su vecina y la amenazó con una escopeta en Córdoba

El suceso se produjo durante la noche del lunes 29 de septiembre en la localidad de Monte Buey, al sur de la provincia de Córdoba. El sujeto y una joven de 22 años tuvieron una acalorada conversación respecto al volumen de las canciones.

La escopeta secuestrada.

“El implicado ingresó al domicilio de su vecina, ubicado en calle 25 de Mayo al 200, provocando daños en la puerta de ingreso”, indicó la Policía. Una vez dentro, él la amenazó con el arma de fuego y los vecinos dieron aviso a las autoridades. Finalmente, detuvieron al hombre, secuestraron el arma y la Justicia ya tiene en sus manos en el caso.