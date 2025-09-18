Preocupación: hubo una amenaza de bomba en una escuela céntrica de Córdoba

La comunidad educativa de la Escuela Normal Superior “Dr. Alejandro Carbó”, una institución emblemática de Córdoba, experimenta una tarde de tensión tras una amenaza de bomba. Personal de la Brigada de Explosivos ya opera en el sitio, y no se registran evacuaciones hasta el momento.

Hubo una amenazada de bomba en una escuela de Córdoba

Este jueves, alrededor de las 17.30, la alarmante situación tuvo lugar en el colegio ubicado sobre avenida Colón al 951, en barrio Alberdi. Fuentes policiales confirmaron la presencia del equipo especializado en explosivos, quienes realizan tareas de revisión y seguridad. A pesar de la alerta, el edificio no fue desalojado ni se interrumpió la circulación vehicular en las inmediaciones del lugar.

Días atrás, la ciudad fue escenario de un evento similar en el Colegio Jerónimo Luis de Cabrera. El viernes anterior, un hombre entregó una nota en un comercio cercano a la escuela, situada en calle Santa Rosa al 650. El mensaje advertía sobre un potencial artefacto explosivo dentro de una mochila. En aquel momento, unos 700 estudiantes se encontraban presentes.

Frente a esa situación, las autoridades activaron el protocolo de emergencia. Los alumnos fueron dirigidos primero al patio interior del establecimiento y posteriormente evacuados. La Policía montó un operativo de seguridad en la zona y la División Explosivos, junto con perros entrenados, realizó una inspección minuciosa. Finalmente, la revisión concluyó sin hallar ningún dispositivo.