Se conocieron mensajes que confirmarían una relación entre Tania y el detenido en Córdoba

El abogado Carlos Nayi asumió la defensa de Néstor, quien se encuentra en la cárcel de Bouwer imputado por privación ilegítima de la libertad en el caso Tania. En las últimas horas, se conocieron mensajes que confirmarían una relación previa entre ambos en Córdoba.

Una familiar directa del hombre acusado sostiene que Tania marcó un precedente negativo. “Desde que esta mujer entró en la vida de Néstor toda su vida se modificó y se cayó por completo”, aseveró, en diálogo con El Doce, argumentando que todo comenzó antes de 2022. " Todo el tiempo buscaba excusas para pedirle plata por algo y él siempre aceptaba”, expuso.

Además, indicó que “nosotros como familia nunca la conocimos personalmente, siempre fue un noviazgo virtual, se veían esporádicamente, se juntaban”. Por ello, defiende que “siempre todo su interés fue por plata”.

Esta ayuda constante por parte de Néstor habría terminado con su empleo y derivado en una deuda que su madre solventó. “Tania le dice que uno de sus sobrinos estaba muy enfermo y necesitaba un respirador, él pide un préstamo que no puede pagar, pide plata adelantada en su trabajo y desde ahí se hizo una bola de deudas que le fueron imposibles de pagar y lo terminan echando de su trabajo”, enumeró.

La familia tomó conocimiento de la deuda y situación económica de Néstor producto de un llamado de la inmobiliaria a cargo del departamento donde él alquilaba. Según su familiar, llamaron a su madre, quien era garante, porque iban a embargar el departamento.

“Nos dimos cuenta de que no tenía casi ningún mueble, que había vendido sus equipos de sonido con los que se hacía un ingreso extra y hasta su moto”, dijo sobre un encuentro que tuvieron tras el aviso.

La persona que habló con este medio explicó que de la deuda debió hacerse cargo la madre del detenido. Por último, recordó cuando Tania le habría pedido a Néstor irse a vivir con ella para quitarle parte del mobiliario de su departamento.

“Tania le dice que lleve todo eso a su casa y se vaya a vivir con ella. Cuando Néstor paga el flete y le deja todas las cosas, ella le dice que no se podía ir a vivir con ella y se quedó con todas las cosas. Él se quedó solo con su ropa”, lamentó.

Por último, contó que tuvo un llamado con Néstor desde la cárcel, donde aseveró ser inocente y no haber realizado nada. Sin embargo, esto, al igual que las conversaciones y la supuesta relación entre Tania y el acusado, es parte de la investigación que está en manos de la Justicia y está bajo secreto de sumario.