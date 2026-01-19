Quién es Néstor, el único detenido por la desaparición de Tania en Córdoba

La investigación judicial por lo ocurrido con Tania sumó definiciones clave en las últimas horas, poniendo el foco sobre el perfil del único detenido en el marco de la causa. El caso, que mantiene en vilo a Córdoba, se debate hoy entre dos versiones contrapuestas: la de un rapto violento y la de una relación sentimental de larga data que habría derivado en un “error” de conducta.

Quién es Néstor, el único detenido en el caso Tania

Néstor es un hombre de 57 años, oriundo de Córdoba Capital, que hasta el momento de su arresto residía en la localidad de Yocsina, en el Gran Córdoba. Es divorciado, padre de tres hijos y convivía con su madre, una mujer de 83 años. En cuanto a su situación laboral, se desempeñó durante gran parte de su vida como mozo en el sector gastronómico.

Sin embargo, según declaraciones de su defensa, el hombre perdió su empleo estable recientemente, lo que lo obligó a subsistir realizando trabajos informales o “changas”. Su abogado, Carlos Nayi, vinculó esta pérdida laboral a supuestos y permanentes pedidos de ayuda económica por parte de la víctima, aunque esta versión es cuestionada por el entorno de la mujer. Actualmente, permanece alojado en el penal de Bouwer.

El abogado mencionó la existencia de una supuesta estrategia que, de acuerdo a la versión del hombre y al respaldo de algunos familiares, habría sido “prefabricada”. “En un primer momento, él no estaba de acuerdo, no la consintió y terminó siendo un gravísimo error”, afirmó a Telefe. “Hasta ahora, lo único que puedo decir es que no se trata de un secuestro”, agregó.

Los argumentos de la defensa: “Vínculo consensuado”

La estrategia de la defensa busca desacreditar las figuras de secuestro y tentativa de femicidio. Nayi asegura que Néstor y Tania mantenían una relación sentimental, mayoritariamente virtual, que se inició en el año 2022. Bajo esta premisa, el encuentro que terminó en el departamento Punilla no habría sido un rapto, sino una cita acordada de mutuo acuerdo.

Para respaldar esta postura, el abogado afirma contar con pruebas documentales, tales como transferencias bancarias y registros de comunicaciones habituales de los últimos cuatro años. Entre los detalles aportados, se mencionó que Néstor habría financiado incluso gastos médicos familiares de la mujer, como la compra de un respirador. Respecto al traslado hacia La Cumbre, sostiene que la pareja se encontró en la terminal de colectivos y viajó junta, negando que el punto de contacto inicial fuera el Parque Sarmiento.

La postura de la querella y el estado de la víctima

En la vereda opuesta, la abogada querellante Daniela Morales Leanza, representante de la familia de Tania, pidió priorizar la recuperación física y emocional de la mujer. Fue hallada con vida tras dos días de búsqueda, pero presentaba signos de agresión y se encontraba atada, lo que motivó su traslado inmediato para recibir asistencia en salud mental.

Desde la querella señalaron que Tania había mencionado a su hija que se encontraría con alguien conocido por redes sociales, pero que, al momento del encuentro, notó que el hombre no coincidía con las fotos de los perfiles digitales. Este dato abre interrogantes sobre presuntos engaños o condicionamientos que podrían haber afectado la voluntad de la mujer durante el traslado. Morales Leanza subrayó la importancia de abordar el caso con perspectiva de género y evitar discursos que revictimicen a la mujer mientras se espera que esté en condiciones de declarar.