Giro inesperado: aseguran que Tania miente y no fue secuestrada en Córdoba

La investigación por la desaparición y hallazgo de Tania, la mujer de 35 años encontrada maniatada en Punilla tras 48 horas de búsqueda, dio un vuelco sustancial este lunes. El abogado Carlos Nayi asumió la defensa de Néstor Maldonado (57), quien permanece alojado en la cárcel de Bouwer imputado por privación ilegítima de la libertad.

La versión de la defensa dice que Tania miente

En un giro que contradice las primeras versiones, Nayi aseguró contar con el “absoluto convencimiento” de la inocencia de su cliente, de acuerdo a su relato a Canal 10. Según el letrado, Maldonado, quien se desempeñaba como mozo, mantenía una relación con Tania desde el año 2022.

La defensa sostiene que el encuentro no se produjo en el Parque Sarmiento, como se analizó inicialmente, sino en la terminal de ómnibus, desde donde partieron juntos hacia La Cumbre. Nayi anticipó que presentará capturas de pantalla, testimonios y constancias de transferencias bancarias para demostrar que el vínculo era preexistente y que el traslado fue consensuado. Además, el abogado sugirió que la mujer obtenía “beneficios económicos” a través de discursos persuasivos hacia Maldonado.

El estado de la víctima y la postura de la querella

Desde la otra vereda, la abogada querellante Daniela Morales Leanza advirtió sobre la extrema vulnerabilidad de Tania, quien se encuentra internada en un área de salud mental debido a cuadros de angustia y crisis de llanto. La letrada enfatizó que la prioridad absoluta es la recuperación psicofísica de su representada antes de que pueda prestar declaración testimonial.

Respecto a la voluntariedad del viaje, la querella planteó dudas sobre el contexto en el que se dio el traslado. “Pueden ir caminando, pero no sabemos si hubo amenaza o si su voluntad estaba viciada”, señaló Morales Leanza. Asimismo, la abogada denunció un “ataque sistemático” y prejuicios hacia la víctima por haber conocido al hombre a través de redes sociales, rechazando la distinción entre “víctimas buenas y malas”.

Caso Tania: avances judiciales y próximos pasos

La causa, que inicialmente fue instruida por Quilmes, se unificará ahora en la fiscalía de Cruz del Eje, a cargo de Ardiles. Esta decisión responde tanto al receso administrativo como al lugar donde fue hallada la víctima.

Los puntos clave que la justicia deberá esclarecer en los próximos días incluyen:

El análisis de los registros fílmicos que captaron el encuentro en Córdoba capital.

El peritaje de los chats donde Tania le habría manifestado a su hija que el hombre del encuentro no coincidía con la foto de su perfil.

La fecha del alta médica de Tania, estimada para mediados de esta semana, lo que permitiría finalmente su declaración.

La resolución del caso dependerá del contraste entre la evidencia tecnológica presentada por la defensa y el testimonio de Tania, una vez que los médicos consideren que está apta para reconstruir lo ocurrido durante esas 48 horas.