Carlos Nayi representará a la familia Vidosa en la causa por la muerte de Agustina

El abogado penalista Carlos Nayi asumió la representación de Marcelo Vidosa, quien se presentó como querellante en la investigación por la muerte de su hija Agustina, de 23 años. La acción judicial se realiza en nombre de la pequeña hija de la joven, que quedó al cuidado de sus abuelos tras el trágico episodio ocurrido en avenida Cárcano, en el sector sur de Villa Carlos Paz.

El hecho tuvo lugar el viernes pasado, cerca de las 19 horas, cuando una motocicleta Honda Brava 110 cc, conducida por un adolescente de 16 años, colisionó violentamente contra un colectivo interurbano de la empresa Fono Bus. Agustina viajaba como acompañante y falleció en el lugar debido a la gravedad del impacto, mientras que el menor fue derivado al Hospital Sayago con lesiones.

La víctima era madre de una niña pequeña, actualmente bajo la guarda de sus abuelos Marcelo y Guadalupe Vidosa, residentes de la Comuna de Mayú Sumaj. Con la incorporación de Nayi como representante legal, la familia busca impulsar el esclarecimiento del siniestro y avanzar en la determinación de responsabilidades penales.