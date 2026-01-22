Vía Córdoba / Derrumbe

Rompió el silencio la empresa a cargo de la obra del derrumbe en Córdoba

La firma se pronunció tras el incidente del miércoles 21 de enero en la calle Jacinto Ríos al 364, barrio General Paz.

22 de enero de 2026,

Jacinto Ríos al 300, barrio General Paz, donde hubo un derrumbe que generó daños en algunas propíedades y autos. La Muni acaba de clausurar una obra vecina. (Pedro Castillo / La Voz)

La empresa a cargo de la obra del derrumbe en Córdoba rompió el silencio. El pronunciamiento ocurrió este jueves 22 de enero, luego de la clausura del predio por parte de la Municipalidad en barrio General Paz.

Se trata de Bugliotti Desarrollos Urbanos, que estaba elaborando un trabajo denominado “Naranjos 8″, sobre la calle Jacinto Ríos al 364. “Desde la empresa queremos llevarles tranquilidad e informar que en el día de ayer se produjo un incidente puntual en una de nuestras obras, en la cual se vio afectado un muro lindero al terreno del edificio”, expresó en un mensaje enviado a El Doce.

Nuevo derrumbe en Córdoba. (Foto: Cadena 3)
Nuevo derrumbe en Córdoba. (Foto: Cadena 3)

En el mismo comunicado, reconoció la intervención por parte del Palacio 6 de Julio. “Ya estamos trabajando en conjunto con autoridades municipales y peritos en plan de remediación, además estamos en contacto con los vecinos damnificados”.

La situación se encuentra actualmente controlada. Estamos priorizando e todo momento la seguridad y actuando con la responsabilidad, seriedad y transparencia que caracterizan a nuestra empresa para que una vez normalizada la situación retomemos las actividades de obra”, cerró.

