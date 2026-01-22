Estremecedor: se conoció un video que muestra el momento del derrumbe en Córdoba

A menos de 24 horas del hecho que sacudió al barrio General Paz de la ciudad, se conoció un video que muestra el derrumbe de una obra en Córdoba. Las estremecedoras imágenes exponen el momento exacto en el que una pared cayó sobre autos y dañó viviendas cercanas.

Estremecedor video del derrumbe en Córdoba

El colapso se registró dentro de una obra en construcción emplazada sobre la Jacinto Ríos al 364. La precipitación de la medianera de la mampostería destruyó vehículos dentro de un estacionamiento sobre la calle Lima al 1.100.

Las imágenes fueron difundidas por El Doce durante el programa El Show del Lagarto en la mañana del jueves 22 de enero. Ahora, la causa se encuentra en la Unidad Judicial N°11 de la ciudad de Córdoba.

Los autos afectados fueron un Toyota Corolla, un Renault Logan, un Ford Focus y un Nissan Kicks. Cabe recordar que, la Municipalidad de Córdoba clausuró el sector e instó al propietario y al profesional responsable a presentar un plan de remediación de daños.