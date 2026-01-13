La Policía Caminera extendió este martes 13 de enero una alerta por tormentas para Córdoba, que emitió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La advertencia informó de una ocasional caída granizo en diferentes regiones de la provincia.

Alerta por tormentas para Córdoba: cuándo se prevé ocasional caída granizo

“Según lo emitido por el (SMN), se prevé desde hoy martes y hasta mañana a la mañana tormentas de variada intensidad, acompañadas de actividad eléctrica, ocasional caída granizo, ráfagas y abundante caída de agua en períodos cortos”, notificó la Policía mediante su cuenta de X.

⚠️ ALERTA POR TORMENTAS ⛈️



ℹ️ Según lo emitido por el @SMN_Argentina, se prevé desde hoy martes y hasta mañana a la mañana tormentas de variada intensidad, acompañadas de actividad eléctrica, ocasional caída granizo, ráfagas y abundante caída de agua en períodos cortos.



‼️Se… pic.twitter.com/r8at6RLRuN — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) January 13, 2026

Las zonas de Córdoba bajo alerta por tormenta

Los departamentos de Córdoba bajo alerta amarilla por tormentas en la provincia de Córdoba esta jornada son:

Cruz del Eje.

Minas.

Pocho.

San Alberto.

San Javier.

Alerta por tormentas para el martes 13 de enero.

En las áreas mencionadas se esperan ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora (km/h). Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros (mm). A su vez, el SMN adelantó la advertencia amarilla para cuatro departamentos en las primeras horas del miércoles 14 de enero.

Juárez Celman.

Río Cuarto.

General Roca.

Presidente Roque Sáenz Peña.

En su caso, las tormentas estarán acompañadas por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas y abundante caída de agua en cortos períodos. En paralelo, se estimaron valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 mm.

Alerta por tormentas para el miércoles 14 de enero.

Recomendaciones ante alerta por tormentas para Córdoba

Ante las alertas por precipitaciones y granizo, las autoridades brindaron una serie de recomendaciones a tener en cuenta: