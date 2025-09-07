Racing volvió a creer, apoyado en la campaña invicta de Hernán Medina como local

El regreso de Hernán Medina como entrenador de Racing le permitió estirar su racha invicta como jugando en Nueva Italia. Y con el triunfo sobre Patronato vuelve a posicionarse en el objetivo de entrar al Reducido de la Primera Nacional.

La victoria por 1 a 0 con el gol de Matías Machado, se valora mucho más porque Racing se quedó con 10 hombres al final del primer tiempo, por la infantil expulsión del zaguero Martín Albarracín.

Racing recibió a Patronato por la Primera Nacional en el estadio Miguel Sancho de Nueva Italia. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Y extendió el invicto de la Tota Medina en el Miguel Sancho a 26 encuentros: con 21 triunfos y cinco empates, anotando 53 goles y concediendo apenas 12 (estadísticas Ariel Sarboraria @22peladoAriel en X).

QUÉ DIJO EL GOLEADOR DE RACING

Matías Machado, el autor del gol del triunfo de Racing, acumula siete en el torneo. Apenas uno menos que el delantero Pablo Chavarría. Los máximos artillero de la Academia.

Futbol Nacional . Racing le ganó a Patronato 1 a 0 en Nueva Italia. Ramiro Pereyra /LaVoz

“El equipo hizo un esfuerzo grande, es un premio.Y fuimos justos ganadores. Venimos con muchas bajas en el plantel, hay que salir adelante con lo que hay. Dentro del área hay que tener paciencia para un segundo más, y pude definir por entre las piernas del arquero”, declaró Machado en Fanáticos, por LV2.