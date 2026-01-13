Racing de Nueva Italia rompió el mercado de la Primera Nacional: viene Ricardo Centurión

Una de las novelas del verano futbolístico de Córdoba parece haber llegado a su fin. Finalmente Racing de Córdoba confirmó la llegada de su refuerzo estrella para la Primera Nacional 2026: Ricardo Centurión.

La Academia es el único representante del fútbol cordobés en la principal categoría del ascenso y apuesta por el premio máximo que es subir a la Liga Profesional para unirse a los otros comprovincianos: Talleres, Belgrano, Instituto y Estudiantes de Río Cuarto.

RICARDO CENTURIÓN SERÁ JUGADOR DE RACING

En la tarde del martes, el presidente Manuel Pérez, el futbolista con pasado en Boca, Racing y el fútbol boliviano limaron los detalles que faltaban para que se concrete la llegada del talentoso delantero.

Ricardo Centurión. (Instagram)

Con 33 años, Centurión llega de jugar en el Oriente Petrolero de Bolivia. En 2025 jugó 31 partidos y marcó nueve goles en el torneo del país vecino.

El delantero quien también tuvo paso por Vélez firmará contrato por un año con el equipo albiceleste con cláusula de rescición. Se espera que en las próximas horas llegue a Córdoba para empezar a entrenar con el plantel que dirige Pablo Fornasari.