Racing y la salida de un referente: “Muchos preguntan si fue por una pelea con Manuel Pérez”

Con Racing en la recuperación deportiva de los últimos, años, del ascenso del Regional Amateuro al Federal A y después a la Primera Nacional, Leandro Fernández formalizó su salida del club de Nueva Italia.

“Desde mediados de diciembre teníamos la decisión tomada, como el contrato era hasta el 31, esperamos. Me llevó Mucho cariño que me han demostrado los hinchas, fue mucho tiempo han pasado cosas muy lindas y otras no tanto", recapituló Lei Fernández, en diálogo con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

“Muchos preguntaron si me peleé con Manuel Pérez por como es él. Nada que ver. No pudimos hablar todavía porque está en España, cuando vuelva y yo pase a retirar las cosas nos veremos, siempre priorice manejarme de las mismas formas”, aclaró el rendidor volante, surgido en Belgrano como delantero.

🥺 ¡Eternamente agradecidos por estos más de 5 años que defendiste nuestros colores, las puertas del club siempre estarán abiertas…¡GRACIAS CAPITÁN, GRACIAS LEANDRO FERNÁNDEZ! 🩵🤍 pic.twitter.com/yBUG7HJyVo — Club Atlético Racing (@ClubARacing) January 3, 2026

“Hablé con Pablo (Fornasari, nuevo DT de Racing), y me manifestó que quería contar conmigo. Entrenamos 20 días y me dijo que tenía buenas referencias mías y quería verme en el club, se sorprendió de ver la forma en la que entreno, el día a día mío”, resaltó. Y a la vez, indicó que todavía no tiene club, pero que maneja un par de ofertas y quiere definir cuanto antes para retomar las práctica con un plantel.

RACING Y LA SITUACIÓN DE MATÍAS SUÁREZ Y WANCHOPE ABILA

Manuel Pérez, presidente de Racing, dio precisiones sobre las tratativas para incorporar a Matías Suárez y Ramón Ábila como refuerzos estelares para la Primera Nacional.

Pérez redobla la apuesta y sueña con Racing en Primera (Foto: Captura video Racing).

“No va a ser por ahora lo de Matías Suarez. Quedamos de la mejor manera. Ya quedó descartado”, puntualizó Pérez sobre el ex Belgrano, en diálogo con Radio La Red.

El cordobés Suárez en Unión Española. (Prensa Unión Española).

En cuanto a “Wanchope” Ábila, mantuvo el optimismo: “Seguimos en la búsqueda de un delantero de área. Lo de Wanchope no está descartado. Lo vamos a resolver entre lunes y martes”.