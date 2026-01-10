Ricardo Centurión habló de la oferta de Racing de Córdoba: la palabra de Manuel Pérez

Ricardo Centurión habló en las últimas horas de la oferta que recibió desde Racing de Córdoba para regresar al fútbol argentino. Por su parte, Manuel Pérez, presidente de la institución de Nueva Italia, también se refirió al estado de las negociaciones.

“Estoy analizando la propuesta de Racing de Córdoba”, reconoció el jugador, en diálogo con TyC Sports. De este modo, no negó que está encaminada la llegada a la provincia, pero tampoco la confirmó en un 100 por ciento.

Ricardo Centurión. (Instagram)

“Quiero volver al fútbol argentino. Tengo mi cabeza en paz, me estoy cuidando acá junto a mi familia”, explicó el exjugador que quedó libre tras su experiencia en Oriente Petrolero de Bolivia.

La palabra de Manuel Pérez sobre la llegada de Ricardo Centurión a Racing de Córdoba

En la noche del viernes 9, Pérez fue contundente respecto a una conversación que tuvo con Centurión. “Yo le hice la primer propuesta hace 48 horas. Después, lo saludé a Ricardo a la noche e hicimos un ida y vuelta", expresó, en una entrevista con Q’ Vuelta.

“Le digo ‘venite Ricardo, te espero el fin de semana acá en Córdoba’”, dijo. A lo que el futbolista le respondió: “Me acabo de llegar de viaje, estoy con mi nena, me acomodo y nos vemos”.

En paralelo, Pérez enfatizó que desde Nueva Italia están haciendo un esfuerzo desde lo económico Y se motivó con el posible arribo. “Me volvés loco, me quiero ir ya”, le aseguró Centurión sobre la posibilidad de ascender a Primera División en un estadio Mario Alberto Kempes repleto.

“Pidió una vivienda cerca del club, todo muy sencillo, muy macanudo, muy humilde. No me cabe duda que cuando nos sentemos cara a cara firme contrato con Racing”, cerró.