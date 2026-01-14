Racing de Córdoba presentó a Ricardo Centurión este miércoles 14 de enero en una conferencia de prensa que sonó fuerte en Nueva Italia y Argentina. El jugador que volvió al país se mostró emocionado y adelantó que su prioridad es el ascenso a la Primera División.

Racing de Córdoba presentó a Ricardo Centurión: “Tenemos el objetivo de ascender”

En primera instancia, el jugador contó que fue clave la gestión de Manuel Pérez, presidente del club. "Cuando me mandó un mensaje su calidad de persona me convenció. Estoy muy contento, agradecido por el trabajo que me dan", indicó.

“Mi conducta va a ser adentro de la cancha no afuera. Hoy estoy con una mente madura, tiene otra imagen mía. Se los voy a demostrar a todos. Tenemos el objetivo de ascender”, ponderó el jugador que tiene una carrera marcada por episodios de conducta extradeportivos.

Por qué Ricardo Centurión eligió a Racing de Córdoba

“Estoy listo para estar a disposición y lo que me pida el técnico. Queda poner esmero y trabajo, porque el fútbol así te lo exige. Hoy, soy un racinguista más”, cerró el futbolista que ahora está bajo las órdenes del entrenador Pablo Fornasari.

Más temprano, al pasar los exámenes médicos, Centurión reveló que eligió a Racing "porque fue el que propuso y el que quiso". Por su parte, Pérez reconoció que a su nuevo jugador “le gusta Córdoba y le gusta el club”. “Está muy ilusionado con Racing, un club con historia”, cerró.