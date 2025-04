Racing comienza otra etapa con Arzubialde como DT: cómo formará ante Almagro

Ya con Héctor Arzubialde al frente del plantel en reemplazo de Diego Cochas, Racing de Nueva Italia visita este sábado a Almagro a las 15.30, por la fecha 11 de la Primera Nacional.

En principio Arzubialde, ex técnico de Talleres y Gimnasia de Jujuy, entre otros, repite en cancha el mismo once titular del empate 1 a 1 con San Miguel en el Sancho, que le costó el puesto a Cochas.

Racing de Nueva Italia enfrentó a San Miguel en el Miguel Sancho por fecha de la Primera Nacional. Foto Javier Ferreyra

Joaquín Mattalía; Raúl Chamorro, Martín Albarracín, Gianfranco Ferrero y Leandro Fernández; Matías Machado, Gonzalo Rinaudo, Germán Díaz y Leonel Monti; Julián Vignolo y Pablo Chavarría; la formación de Racing para este sábado.

Con Héctor Arzubialde como nuevo entrenador, Racing ya está en Buenos Aires para enfrentar a Almagro.

Tres cambios en la lista de viajeros que ya se instaló en Buenos Aires: Wilfredo Olivera, Santiago Churchi y Maxi Gutiérrez reemplazan en la nómina a Franco Tossen, Braian Rivero y Lautaro Villegas.

EL NUEVO TÉCNICO DE RACING

“Es una semana más corta de lo normal, así que nuestra idea fue terminar de recuperar jugadores para vislumbrar lo que vamos a tener que hacer para ganar en Buenos Aires, que es nuestro primer objetivo", indicó Héctor Arzubialde.

“El plantel está bien, el equipo en líneas generales también. En esto no tengo nada que ver, ha sido mérito de Cochas y de su gente. Tiene que crecer en algunas facetas, en determinados momentos. Que el fútbol lo ha castigado y no te perdona es una realidad, pero hay que aceptarla y trabajar para achicar le margen de error que no le ha permitido sumar más puntos de lo que tiene". añadió el DT.

Asume el nuevo técnico de Racing de Nueva Italia Héctor Arzubialde en el predio del club.

“En el fútbol de Córdoba he trabajado muy poco. Toda mi carrera como jugador y como entrenador la he hecho fuera de Córdoba. Y a veces uno no es profeta en su tierra. He estado en otras oportunidades cerca de venir a Racing y no fue una decisión fácil de tomar porque ya tenía arreglada mi vinculación a otro equipo“, completó.

EN ALMAGRO TAMBIÉN DEBUTA TÉCNICO

Jorge Cordon, extécnico de Ferro, tomó el timón en Almagro para ocupar el lugar de Lucas Sparapani. El Tricolor aparece en el puesto 14, con 10 puntos.